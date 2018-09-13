РФС хочет натурализовать капитана "Ганновера" Вальдемара Антона

Российский футбольный союз и главный тренер сборной России Станислав Черчесов хотят натурализовать для национальной команды капитана "Ганновера" Вальдемара Антона, сообщает Bild.Черчесов связывался с 22-летним центральным защитником еще летом перед чемпионатом мира.Антон родился в Узбекистане. Он играл за молодежную сборную Германии, но за основную национальную команду не провел ни одного матча. В настоящее время Вальдемар является самым молодым капитаном в Бундеслиге.За "Ганновер" Антон провел 73 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевых паса.