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РФС хочет натурализовать капитана "Ганновера" Вальдемара Антона

Российский футбольный союз и главный тренер сборной России Станислав Черчесов хотят натурализовать для национальной команды капитана "Ганновера" Вальдемара Антона, сообщает Bild.

Черчесов связывался с 22-летним центральным защитником еще летом перед чемпионатом мира.

Антон родился в Узбекистане. Он играл за молодежную сборную Германии, но за основную национальную команду не провел ни одного матча. В настоящее время Вальдемар является самым молодым капитаном в Бундеслиге.

За "Ганновер" Антон провел 73 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевых паса.

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Теги: Ганновер Черчесов Сборная России
Сегодня, 14:56
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№3 Написал: Эгина Бельцы (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Натурализация молодого и перспективного из сильной лиги это здорово.Явно сильный футболист ,раз в таком возрасте уже капитан.
Регистрация: 12.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Узбекистан вроде не Россия...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Angelsh (Сегодня, 15:03) #
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Хорошая новость. В полку качественных центральных защитников прибудет. Парень высок (189 см роста), играет на хорошем уровне в Бундеслиге в 22 года. Однозначно надо брать.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
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