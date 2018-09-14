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Массимо Каррера: Терри бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что Джон Терри мог стать не только усилением обороны, но и всей команды.

– Терри в "Спартаке" – что это: мечта, пиар или стопроцентное усиление?

– Выбрал Джона, потому что был уверен – он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя. Уверен в этом, потому что общался с Конте (экс-главный тренер "Челси", с которым Массимо работал долгое время в "Ювентусе" и сборной Италии. – Прим.). Антонио подтвердил мое мнение о Терри. В общем, я не ошибся в этом выборе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Терри
Сегодня, 01:04
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№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 02:24) #
  • -1
  •  (1)

Проспись, вас уже давно послали)) Публично и унизительно.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 02:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Вряд ли бы Терри заиграл в спаме. У него почти 100% сразу бы начались терки с опг ромашкой
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Нашим менеджерам пора понять, что англичане, испанцы и французы, это и по деньгам и по прочим привходящим не наш контингент.
Игроков из этих чемпионатов можно приглашать, но именно легионеров, а не доморощенных.
Им и так хорошо, да и мараться они не станут, зная реакцию общественности и СМИ в своих странах.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Thriller (Сегодня, 01:09) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну а Джон пообщался с Ивановичем и Жирковым и соответственно не был уверен smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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