Массимо Каррера: Терри бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что Джон Терри мог стать не только усилением обороны, но и всей команды.– Выбрал Джона, потому что был уверен – он бы усилил не только оборону, но и всю нашу команду, учитывая его личность и менталитет победителя. Уверен в этом, потому что общался с Конте (экс-главный тренер "Челси", с которым Массимо работал долгое время в "Ювентусе" и сборной Италии. – Прим.). Антонио подтвердил мое мнение о Терри. В общем, я не ошибся в этом выборе.