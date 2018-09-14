Юрий Семин: Жоаозиньо хороший артист - классно сымитировал

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин проанализировал исход матча 7-го тура РПЛ с "Динамо" (1:1).– Матч был очень сложный, особенно после удаления Крыховяка. "Динамо" уже имело преимущество.Мы тоже неплохо контратаковали. Хороший момент был у Фернандеша. Но закономерно в этот момент "Динамо" имело преимущество.– Вот вы правильно сказали: совсем необязательная карточка. Думаю, что судья мог не давать ни первую, ни вторую.– Да он же его не зацепил даже. Жоаозиньо классный артист, очень хорошо подпрыгнул, хорошо сымитировал.– Планировали – для того, чтобы обострить игру. Фарфан у нас провел два очень тяжелых матча за сборную и 90 минут не смог бы сегодня сыграть.Смолов не будет играть с "Галатасараем", поэтому мы первый тайм попробовали Эдера"– сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".