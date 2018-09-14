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Юрий Семин: Жоаозиньо хороший артист - классно сымитировал

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин проанализировал исход матча 7-го тура РПЛ с "Динамо" (1:1).

- Как оцените игру команды?

– Матч был очень сложный, особенно после удаления Крыховяка. "Динамо" уже имело преимущество.

Мы тоже неплохо контратаковали. Хороший момент был у Фернандеша. Но закономерно в этот момент "Динамо" имело преимущество.

- Если говорить про Крыховяка, как оценить его игру? Его необязательные желтые карточки?

– Вот вы правильно сказали: совсем необязательная карточка. Думаю, что судья мог не давать ни первую, ни вторую.

- Даже в эпизоде с Жоаозиньо?

– Да он же его не зацепил даже. Жоаозиньо классный артист, очень хорошо подпрыгнул, хорошо сымитировал.

– С чем была связана двойная замена?

– Планировали – для того, чтобы обострить игру. Фарфан у нас провел два очень тяжелых матча за сборную и 90 минут не смог бы сегодня сыграть.

Смолов не будет играть с "Галатасараем", поэтому мы первый тайм попробовали Эдера"– сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Динамо Локомотив Жоазиньо Семин
Вчера, 22:05
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9
(1)
№9 Написал: Климак 32 (Вчера, 23:41) #
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Заткнули ебачи, где Палыч, а где вы


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№8 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Вчера, 23:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пора одевать свой петушок.хоть на пид...а будешь похож.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Вчера, 22:46) #
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Болеет за:
«Химки»
Пишится:с имитировал
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 22:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Юра Плаческу завёл старую пластинку.
Это было предсказуемо...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Вчера, 22:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как ни крути,но Сёмин уже напоминает Луческу. Когда что-то идёт не так , то виноваты судьи.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№4 Написал: Marlboro Москва (Вчера, 22:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Подпольная кликуха - Юра сопля. Юр, в этом сезоне наныть на золото уже нереально, расслабься.


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:15) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
У Семина всегда судьи виноваты,когда очки теряют)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: karfagen Dresden (Вчера, 22:12) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
классно было бы сломай он ему голеностоп, да?


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Вчера, 22:11) #
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  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
старый совсем что ли...
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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