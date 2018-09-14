Крыховяк в изгнании, Смолов в забвении. Оценки за дерби «Локомотив» – «Динамо»

«Локомотив»

«Динамо»

«Локомотив» перед Лигой чемпионов опять не смог победить и даже чуть не проиграл дерби.выставляет оценки участникам насыщенной игры, которая смогла удовлетворить зрительский голод после паузы в чемпионате.Двумя сэйвами во втором тайме после ударов Соснина и Маркова заслужил положительную оценку, хотя по первому мячу могут быть вопросы.Владислав по традиции не особо препятствовал соперникам что при подачах (вспомните голевой пас Рауша), что при обводках. Михаил часто терял мяч в первом тайме, обрезая команду, позволил Маркову опасно пробить в концовке. Даже если не считать ошибкой гол, где три защитника «Локо» оказались против четырёх динамовцев, Лысов сыграл слабо. Отсутствие усиления на краях защиты – главный недостаток трансферной кампании «железнодорожников». С возвращением Рыбуса сильно лучше не станет, по крайней мере в Лиге чемпионов.Грузин совершил очень много ярких перехватов, здорово вёл борьбу. Ведран тоже не провалился и сыграл нормальный матч.Игорь провёл свой средний матч, а Гжегож – пока самый яркий. И неоднозначный. Без поляка «Локомотив» не сравнял бы счёт, он был безусловно самым острым и опасным игроком, но взвинченность, проявившаяся ещё в столкновении с Шуниным, привела его в раздевалку раньше времени. Тогда Матюнин простил Крыховяка, который сегодня наиграл аж на 3 жёлтые.Не обошлось без накидки Антону за гол, но всё же он смотрелся активнее брата – замена Алексея в перерыве выглядела бы более логичной. Мануэл сегодня был хорош с мячом, создавал разницу и напомнил себя образца чемпионского сезона.На радость Дмитрию Селюку португалец пару раз зацепился за мяч в первом тайме, но более ничем не запомнился.Ни одна из замен игру «Локомотива» не усилила. Особенно разочаровал Фёдор – даже младенец, у которого ещё не начали резаться зубки, более кусачий, чем сегодняшняя версия Смолова. Какая-то очень аккуратная игра от Смолова, при этом с огромным количеством брака в передачах и концом почти всех атак. Баринов вышел ярко – сразу схватил жёлтую, врезал издали на верхний ярус и исполнил нелепицу вместо удара в следующем эпизоде.Антон справился с ударом в упор у Крыховяка, винить его в неправильном парировании мяча трудно. Но защитники сыграли неплохо и не позволили Шунину проявить своё мастерство.Швед допустил многовато подач Лысова, а в атаке по понятным причинам не помогал, всё же он центральный защитник. Хотя будь точнее Шуньич, отдал бы голевой пас. Стоит вспомнить и сэйв после удара Крыховяка. Рауш отыграл здорово на обеих половинах поля, стал автором голевой передачи, а мог бы и оформить дубль по этому показателю, забей Марков. Подача-то была шикарна.Пара центральных защитников «Динамо» сыграла надёжно, почти не допустила моментов с игры у своих ворот, но нельзя не снизить оценку Шуньичу из-за его шокирующего промаха, лишившего команду победы.Полузащита «Динамо» выглядела не очень круто, поскольку в первом тайме команда слишком прижималась к своим воротам. Во втором тайме добавить удалось, но Хохлов уже производил перестановки после выхода Соснина.Фёдор был единственным игроком в составе «Динамо», который из игры выпал и пользы не приносил, ну разве что при сдерживании Игнатьева, что не является самой трудной задачей в футболе. Португалец мгновенно забил после первого выхода в стартовом составе, но не жёг на протяжении всей встречи и ограничился проблесками. Тем не менее, новичок заслуживает хорошей оценки.Евгений очень неплохо проявил себя в атаке, принёс много пользы, но если внимательно рассмотреть голевой стандарт «Локомотива», то видно, что Антон Миранчук был игроком, которого бросил именно Луценко.Антон хорошо вышел на замену, нанёс опасный удар и помог команде удерживать инициативу. Евгений оживил атаку и нашёл свой момент, который не загубил, но всё же Гильерме сыграл лучше.