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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Крыховяк в изгнании, Смолов в забвении. Оценки за дерби «Локомотив» – «Динамо»
«Локомотив» перед Лигой чемпионов опять не смог победить и даже чуть не проиграл дерби. Rusfootball.info выставляет оценки участникам насыщенной игры, которая смогла удовлетворить зрительский голод после паузы в чемпионате.
Гильерме – 3.5. Двумя сэйвами во втором тайме после ударов Соснина и Маркова заслужил положительную оценку, хотя по первому мячу могут быть вопросы.
Игнатьев – 2.5, Лысов – 2.0. Владислав по традиции не особо препятствовал соперникам что при подачах (вспомните голевой пас Рауша), что при обводках. Михаил часто терял мяч в первом тайме, обрезая команду, позволил Маркову опасно пробить в концовке. Даже если не считать ошибкой гол, где три защитника «Локо» оказались против четырёх динамовцев, Лысов сыграл слабо. Отсутствие усиления на краях защиты – главный недостаток трансферной кампании «железнодорожников». С возвращением Рыбуса сильно лучше не станет, по крайней мере в Лиге чемпионов.
Кверквелия – 4.0, Чорлука – 3.5. Грузин совершил очень много ярких перехватов, здорово вёл борьбу. Ведран тоже не провалился и сыграл нормальный матч.
Денисов – 3.0, Крыховяк – 2.5. Игорь провёл свой средний матч, а Гжегож – пока самый яркий. И неоднозначный. Без поляка «Локомотив» не сравнял бы счёт, он был безусловно самым острым и опасным игроком, но взвинченность, проявившаяся ещё в столкновении с Шуниным, привела его в раздевалку раньше времени. Тогда Матюнин простил Крыховяка, который сегодня наиграл аж на 3 жёлтые.
Алексей Миранчук – 2.5, Антон Миранчук – 3.5, Фернандеш – 3.5. Не обошлось без накидки Антону за гол, но всё же он смотрелся активнее брата – замена Алексея в перерыве выглядела бы более логичной. Мануэл сегодня был хорош с мячом, создавал разницу и напомнил себя образца чемпионского сезона.
Эдер – 2.5. На радость Дмитрию Селюку португалец пару раз зацепился за мяч в первом тайме, но более ничем не запомнился.
Фарфан – 2.5, Смолов – 2.0, Баринов – 2.5. Ни одна из замен игру «Локомотива» не усилила. Особенно разочаровал Фёдор – даже младенец, у которого ещё не начали резаться зубки, более кусачий, чем сегодняшняя версия Смолова. Какая-то очень аккуратная игра от Смолова, при этом с огромным количеством брака в передачах и концом почти всех атак. Баринов вышел ярко – сразу схватил жёлтую, врезал издали на верхний ярус и исполнил нелепицу вместо удара в следующем эпизоде.
Шунин – 3.0. Антон справился с ударом в упор у Крыховяка, винить его в неправильном парировании мяча трудно. Но защитники сыграли неплохо и не позволили Шунину проявить своё мастерство.
Хольмен – 3.5, Рауш – 4.0. Швед допустил многовато подач Лысова, а в атаке по понятным причинам не помогал, всё же он центральный защитник. Хотя будь точнее Шуньич, отдал бы голевой пас. Стоит вспомнить и сэйв после удара Крыховяка. Рауш отыграл здорово на обеих половинах поля, стал автором голевой передачи, а мог бы и оформить дубль по этому показателю, забей Марков. Подача-то была шикарна.
Рыков – 4.0, Шуньич – 3.5. Пара центральных защитников «Динамо» сыграла надёжно, почти не допустила моментов с игры у своих ворот, но нельзя не снизить оценку Шуньичу из-за его шокирующего промаха, лишившего команду победы.
Теттех – 3.5, Панченко – 3.5, Жоаозиньо – 3.5. Полузащита «Динамо» выглядела не очень круто, поскольку в первом тайме команда слишком прижималась к своим воротам. Во втором тайме добавить удалось, но Хохлов уже производил перестановки после выхода Соснина.
Кардозу – 4.0, Черных – 2.5. Фёдор был единственным игроком в составе «Динамо», который из игры выпал и пользы не приносил, ну разве что при сдерживании Игнатьева, что не является самой трудной задачей в футболе. Португалец мгновенно забил после первого выхода в стартовом составе, но не жёг на протяжении всей встречи и ограничился проблесками. Тем не менее, новичок заслуживает хорошей оценки.
Луценко – 3.0. Евгений очень неплохо проявил себя в атаке, принёс много пользы, но если внимательно рассмотреть голевой стандарт «Локомотива», то видно, что Антон Миранчук был игроком, которого бросил именно Луценко.
Соснин – 3.5, Марков – 3.0, Темников – б/о. Антон хорошо вышел на замену, нанёс опасный удар и помог команде удерживать инициативу. Евгений оживил атаку и нашёл свой момент, который не загубил, но всё же Гильерме сыграл лучше.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Локомотив»
Гильерме – 3.5. Двумя сэйвами во втором тайме после ударов Соснина и Маркова заслужил положительную оценку, хотя по первому мячу могут быть вопросы.
Игнатьев – 2.5, Лысов – 2.0. Владислав по традиции не особо препятствовал соперникам что при подачах (вспомните голевой пас Рауша), что при обводках. Михаил часто терял мяч в первом тайме, обрезая команду, позволил Маркову опасно пробить в концовке. Даже если не считать ошибкой гол, где три защитника «Локо» оказались против четырёх динамовцев, Лысов сыграл слабо. Отсутствие усиления на краях защиты – главный недостаток трансферной кампании «железнодорожников». С возвращением Рыбуса сильно лучше не станет, по крайней мере в Лиге чемпионов.
Кверквелия – 4.0, Чорлука – 3.5. Грузин совершил очень много ярких перехватов, здорово вёл борьбу. Ведран тоже не провалился и сыграл нормальный матч.
Денисов – 3.0, Крыховяк – 2.5. Игорь провёл свой средний матч, а Гжегож – пока самый яркий. И неоднозначный. Без поляка «Локомотив» не сравнял бы счёт, он был безусловно самым острым и опасным игроком, но взвинченность, проявившаяся ещё в столкновении с Шуниным, привела его в раздевалку раньше времени. Тогда Матюнин простил Крыховяка, который сегодня наиграл аж на 3 жёлтые.
Алексей Миранчук – 2.5, Антон Миранчук – 3.5, Фернандеш – 3.5. Не обошлось без накидки Антону за гол, но всё же он смотрелся активнее брата – замена Алексея в перерыве выглядела бы более логичной. Мануэл сегодня был хорош с мячом, создавал разницу и напомнил себя образца чемпионского сезона.
Эдер – 2.5. На радость Дмитрию Селюку португалец пару раз зацепился за мяч в первом тайме, но более ничем не запомнился.
Фарфан – 2.5, Смолов – 2.0, Баринов – 2.5. Ни одна из замен игру «Локомотива» не усилила. Особенно разочаровал Фёдор – даже младенец, у которого ещё не начали резаться зубки, более кусачий, чем сегодняшняя версия Смолова. Какая-то очень аккуратная игра от Смолова, при этом с огромным количеством брака в передачах и концом почти всех атак. Баринов вышел ярко – сразу схватил жёлтую, врезал издали на верхний ярус и исполнил нелепицу вместо удара в следующем эпизоде.
«Динамо»
Шунин – 3.0. Антон справился с ударом в упор у Крыховяка, винить его в неправильном парировании мяча трудно. Но защитники сыграли неплохо и не позволили Шунину проявить своё мастерство.
Хольмен – 3.5, Рауш – 4.0. Швед допустил многовато подач Лысова, а в атаке по понятным причинам не помогал, всё же он центральный защитник. Хотя будь точнее Шуньич, отдал бы голевой пас. Стоит вспомнить и сэйв после удара Крыховяка. Рауш отыграл здорово на обеих половинах поля, стал автором голевой передачи, а мог бы и оформить дубль по этому показателю, забей Марков. Подача-то была шикарна.
Рыков – 4.0, Шуньич – 3.5. Пара центральных защитников «Динамо» сыграла надёжно, почти не допустила моментов с игры у своих ворот, но нельзя не снизить оценку Шуньичу из-за его шокирующего промаха, лишившего команду победы.
Теттех – 3.5, Панченко – 3.5, Жоаозиньо – 3.5. Полузащита «Динамо» выглядела не очень круто, поскольку в первом тайме команда слишком прижималась к своим воротам. Во втором тайме добавить удалось, но Хохлов уже производил перестановки после выхода Соснина.
Кардозу – 4.0, Черных – 2.5. Фёдор был единственным игроком в составе «Динамо», который из игры выпал и пользы не приносил, ну разве что при сдерживании Игнатьева, что не является самой трудной задачей в футболе. Португалец мгновенно забил после первого выхода в стартовом составе, но не жёг на протяжении всей встречи и ограничился проблесками. Тем не менее, новичок заслуживает хорошей оценки.
Луценко – 3.0. Евгений очень неплохо проявил себя в атаке, принёс много пользы, но если внимательно рассмотреть голевой стандарт «Локомотива», то видно, что Антон Миранчук был игроком, которого бросил именно Луценко.
Соснин – 3.5, Марков – 3.0, Темников – б/о. Антон хорошо вышел на замену, нанёс опасный удар и помог команде удерживать инициативу. Евгений оживил атаку и нашёл свой момент, который не загубил, но всё же Гильерме сыграл лучше.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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