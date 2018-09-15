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Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны

Полузащитник "Оренбурга" Артем Кулишев отметил, что его команда хочет занять высокое место в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

"Ну какой "Оренбург" автобус? Люди вообще смотрят на поле? Мы проводим больше позиционных атак чем "Локомотив".

Недавно начали вешать ярлыки на команды - "автобусы" и "не автобусы". Это неправильно. В любой команде в первую очередь нужно выстроить хорошую оборону, потому что команды, которые занимают высокие места, всегда мало пропускают.

"Оренбург" хочет занять высокое место. Поэтому сначала мы занялись выстраиванием обороны, а потом работаем над атакой. Но "Оренбург" – это не "автобус", мы организованная команда, сбалансированно действуем сзади, в середине и впереди, то есть в каждом линии", - сказал Кулишев.

Спорт день за днем
Теги: Кулишев Оренбург Локомотив Краснодар
Сегодня, 10:50
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№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны
Да ладно, настоящий автобус с пятью защитниками и отличаетесь только тем, что Локомотив- люкс автобус, с игроками более высокого класса. Вряд ли многие ожидали от Локомотива прошлогодних успехов- везение и фарт не могут продолжаться долго.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а ты нам отомсти - отморозь себе уши назло нам.
отруби себе что-нибудь ненужное назло нам.

ну ты сказанул, Пиво laughing
насчёт отрубить, так вам чечены злые завтра поотрезают всё нафик


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:19) #
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online

Вот и посмотрим. Расстановка кота была предельно ясна: 4-4 2 Все поняли? -Да Тренер . В раздевалке стояла тяжелая тишина. Кот хлопнул муху на окне- Вперед!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
да уж...чемпион то, как бы это помягче, не впечатляющий...хотя, слава Богу, не свинота, что радует.

а ты нам отомсти - отморозь себе уши назло нам.
отруби себе что-нибудь ненужное назло нам.

можете сделать это массово.

- А что это за толпа безголовая по площади шатается ?
- А это болельщики зенита попилили сами себе головы, таким образом страшно отомстив спартачам.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:01) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
да уж...чемпион то, как бы это помягче, не впечатляющий...хотя, слава Богу, не свинота, что радует.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:54) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Оренбург- Зенькин карманный прАтивниГ.....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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