Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны

Полузащитник "Оренбурга" Артем Кулишев отметил, что его команда хочет занять высокое место в нынешнем розыгрыше чемпионата России."Ну какой "Оренбург" автобус? Люди вообще смотрят на поле? Мы проводим больше позиционных атак чем "Локомотив".Недавно начали вешать ярлыки на команды - "автобусы" и "не автобусы". Это неправильно. В любой команде в первую очередь нужно выстроить хорошую оборону, потому что команды, которые занимают высокие места, всегда мало пропускают."Оренбург" хочет занять высокое место. Поэтому сначала мы занялись выстраиванием обороны, а потом работаем над атакой. Но "Оренбург" – это не "автобус", мы организованная команда, сбалансированно действуем сзади, в середине и впереди, то есть в каждом линии", - сказал Кулишев.