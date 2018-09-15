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Кулишев: в "Оренбурге" есть игроки ничем не хуже Маркизио, просто не такие раскрученные

Полузащитник "Оренбурга" Артем Кулишев поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с "Зенитом" в 7-м туре РПЛ.

"Если выйдем с желанием победить, как и было ранее, то сможем показать хороший футбол. Мастерство вместе с желанием и дисциплиной дает отличный результат.

Маркизио? Знаю, что он всю жизнь играл в "Ювентусе". Наша главная задача перекрыть все, что Маркизио может сделать. Но по большому счету, неважно, кто играет в "Зените". Важно выйти и сыграть слаженно и дисциплинированно. У нас тоже в "Оренбурге" есть игроки ничем не хуже Маркизио, просто не такие раскрученные", — сказал Кулишев.

Игра пройдет 16 августа и начнется в 14:00 по московскому времени.

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Сегодня, 11:41
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№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
У нас тоже в "Оренбурге" есть игроки ничем не хуже Маркизио


Артем Кулишев - футболист с пониженной социальной ответственностью (В. Путин).
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: mmaaxx Санкт-Петербург (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Батька,
Артем Кулишев : У нас тоже в "Оренбурге" есть игроки ничем не хуже Маркизио - например я.
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:02) #
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online

16 августа flushed
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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