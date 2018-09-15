Кулишев: в "Оренбурге" есть игроки ничем не хуже Маркизио, просто не такие раскрученные

Полузащитник "Оренбурга" Артем Кулишев поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с "Зенитом" в 7-м туре РПЛ."Если выйдем с желанием победить, как и было ранее, то сможем показать хороший футбол. Мастерство вместе с желанием и дисциплиной дает отличный результат.Маркизио? Знаю, что он всю жизнь играл в "Ювентусе". Наша главная задача перекрыть все, что Маркизио может сделать. Но по большому счету, неважно, кто играет в "Зените". Важно выйти и сыграть слаженно и дисциплинированно. У нас тоже в "Оренбурге" есть игроки ничем не хуже Маркизио, просто не такие раскрученные", — сказал Кулишев.Игра пройдет 16 августа и начнется в 14:00 по московскому времени.