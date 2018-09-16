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Генсек профсоюза объяснил, отразится ли на российских футболистах отказ от доллара

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков рассказал, как российский футбольный рынок отреагирует на возможную реформу главы ВТБ Андрея Костина, предложившего отказаться от доллара.

"У нас большинство контрактов в рублях или в евро, поэтому напрямую отказ от расчета в долларах на футболистов или клубы не повлияет. Более того, если речь идет о международных трансферах, то они происходят с клубами из Европы, соответственно выплаты тоже фиксируются в евро. Это не тот случай, когда нам нужно беспокоиться. Гораздо острее стоит вопрос, как клубы будут зарабатывать. РПЛ на сегодняшний день не зарабатывает", — цитирует Грамматикова Sport24.ru.
Сегодня, 11:29
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№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:42) #
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А что же не зарабатывает? Для чего структура тогда существует? Штрафы с клубов снимать и по карманам рассовывать?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 12:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
РПЛ на сегодняшний день не зарабатывает"

Это - что? Опять за старое? Опять долги копите?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:07) #
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Гораздо острее стоит вопрос, как клубы будут зарабатывать. РПЛ на сегодняшний день не зарабатывает", — цитирует Грамматикова Sport24.ru.


Видимо потому что в этом месте расчеты строго в долларах. Вот и печальный результат.

Все зло на свете от него - необеспеченного.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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