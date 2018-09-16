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"Краснодар забил четыре безответных мяча "Анжи"

В матче 7-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле потерпел крупное поражение от "Краснодара".

Чемпионат России

7 тур

"Анжи" – "Краснодар" 0:4

Голы: Вандерсон, 13, Классон, 15, Мамаев, 63, Игнатьев, 90

"Анжи": Дюпин - Белоруков, Удалый, Новосельцев - Кацаев, (Маркелов, 70), Кулик, Савичев, Ондуа, Мохаммед, Хамдамов, (Ахъядов, 88), - Понсе.

"Краснодар": Крицюк - Петров, Мартынович, Фьолусон - Стоцкий, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, (Куэва, 67), Вандерсон, (Сулейманов, 73), - Игнатьев.

Предупреждения: Хамдамов, 61, Белоруков, 72, Савичев, 83, Сулейманов, 90+1
Теги: Краснодар Анжи
Сегодня, 18:22
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№9 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 18:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Увы, видимо братья дагестанцы сдали матч... Но мы отомстим, не сомневайтесь.

много дагестанцев в составе анжи насчитал? Я целого ни одного smile А вообще если с деньгами ж0па, то могли бы тупо молодежкой местной играть, те хоть за доширак и батон с майонезом будут стараться smile А вообще нужно сниматься с чемпионата, не стоило вообще в РПЛ лезть
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 18:30) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Крицюк, красава!..Игнатьева с почином! Дай бог, не последний и терпение и труд все перетрут..Игра Краснодара понравилась,быстрый переход в атаку, но вот оборона, пока не идеальна,но сыграются...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: Alex_Jj Alex_Jj (Сегодня, 18:28) #
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Наконец быки забили три и больше мячей! С крупной победой! Жаль, находясь в далекой Корее, следил рипорт по инету, а не воочию матч. Скажите, не каком канале транслируются матчи Краснодара?
Регистрация: 9.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: СуперШтангист
Увы, видимо братья дагестанцы сдали матч... Но мы отомстим, не сомневайтесь.

кака всегда ясли..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Ну быки молодцы,надеюсь на вас в матче с бомжами.

Не. И не надейся. blush
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:27) #
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Болеет за:
«Химки»
Не знаю может я на эмоциях,но гол Мамаева по красоте лучший гол в истории всех чемпионатов России по футболу!!!
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:26) #
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Краснодар с разгромной выездной победой!
Разделение труда:Анжи бежал в атаку,а Краснодар
забивал голы...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:25) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну быки молодцы,надеюсь на вас в матче с бомжами.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:23) #
  • -5
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Болеет за:
«Терек»
Увы, видимо братья дагестанцы сдали матч... Но мы отомстим, не сомневайтесь.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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