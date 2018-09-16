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Олег Фоменко: после двух быстрых голов "Краснодар" полностью контролировал игру

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал игру с "Анжи" (4:0).

"Сыграли так, как и задумывали. Ребята молодцы, забили два быстрых гола и потом полностью контролировали игру. Когда забиваешь, всегда легче действовать. Потом работаешь по счету.

У нас в команде много людей, поэтому все будут играть. Есть Кубок России, чемпионат России, Лига Европы. Будем стараться распределять нагрузку между всеми", - сказал Фоменко.
Теги: Фоменко Краснодар Анжи
Сегодня, 18:48
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