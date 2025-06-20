"Никакой договорённости на сегодняшний день с "Антальяспором" не существует. Мы ведём переговоры с турецкими клубами — это не секрет. Но конкретно про клуб и состоявшийся переход можно будет говорить только тогда, когда мы подпишем контракт. Сейчас рано. На сегодняшний день можно сказать, что Турция является приоритетом в плане продолжения карьеры для Георгия", - приводит слова Кузьмичёва "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что центральный защитник Георгий Джикия, пребывающий в настоящее время в статусе свободного агента, близок к переходу в турецкий "Антальяспор", чей главный тренер Эмре Белезоглу лично заинтересован в услугах футболиста.
В сезоне-2024/25 Джикия выступал в составе подмосковных "Химок", за которые принял участие в 19 официальных матчах, результативные действия не оформил и получил 2 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 2 млн евро.
Агент Джикии прокомментировал информацию о переходе защитника в "Антальяспор"
Владимир Кузьмичёв, агент центрального защитника Георгия Джикии, отреагировал на информацию о скором переходе футболиста в турецкий "Антальяспор".
Фото: ФК "Химки"