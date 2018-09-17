Новости партнеров

Министр спорта Колобков: подготавливаем единый стандарт для обучения молодых футболистов

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о возможном создании в России единого стандарта для подготовки футболистов.

"После ЧМ-2018 мы наблюдаем приток молодых ребят в футбольных секции по всей стране. В программе использования наследия ЧМ есть и планы по организации более качественной работы с молодыми кадрами.

Сейчас мы обсуждаем с Минфином вопрос переподготовки молодых игроков. Если в СССР была единая система тренировочных занятий для всех возрастных групп, то с годами каждый детский тренер стал тренировать по своему. У нас нет единого стандарта. Сейчас для каждой возрастной группы мы прорабатываем такой стандарт и хотим сделать его обязательным", - сказал министр.

Известия
Сегодня, 14:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:11) #
  • -1
  •  (1)

"Единый стандарт"? Единый, да еще стандарт, только не должен превышать 50 процентов в подготовке футболистов, иначе такие "футболисты-солдафоны" будут выходить )))
Да, и стандарты разные могут быть: любительский футбол, полу-профессиональный, профессиональный ( двух-трех уровней)...
А Главное, кто этот ЕС будет составлять, кто обучать будет главному для юных - технике футбола, в т.ч. технике уровня "циркового футбола"? У нас полно есть таких тренеров?
Может быть сначала нормальных тренеров начать готовить, чтобы были с мячом на ТЫ? )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.