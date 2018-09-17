Министр спорта Колобков: подготавливаем единый стандарт для обучения молодых футболистов

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о возможном создании в России единого стандарта для подготовки футболистов."После ЧМ-2018 мы наблюдаем приток молодых ребят в футбольных секции по всей стране. В программе использования наследия ЧМ есть и планы по организации более качественной работы с молодыми кадрами.Сейчас мы обсуждаем с Минфином вопрос переподготовки молодых игроков. Если в СССР была единая система тренировочных занятий для всех возрастных групп, то с годами каждый детский тренер стал тренировать по своему. У нас нет единого стандарта. Сейчас для каждой возрастной группы мы прорабатываем такой стандарт и хотим сделать его обязательным", - сказал министр.