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Бесплатный проезд и фан-зону организуют в Петербурге к чемпионату Европы
Бесплатный проезд в общественном транспорте, а также фан-зону для просмотра трансляций сделают в Санкт-Петербурге к старту чемпионата Европы по футболу, матчи которого город примет в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Владимира Кириллова.
"В рамках проведения турнира будет обеспечено выполнение требований в области подготовки стадиона, тренировочных площадок, аэропорта, предоставления права бесплатного проезда для участников соревнований, разработки транспортных планов и концепции безопасности, защиты интеллектуальных прав Союза европейских футбольных ассоциаций [УЕФА], оформления города, продвижения турнира, а также создания фан-зоны", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что место для размещения фан-зоны в городе пока не выбрано. "Бесплатный проезд будет организован также, как и во время чемпионата мира по футболу", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что в городе в течение нескольких дней работала комиссия УЕФА, которая провела организационные совещания в Комитете по физической культуре и спорту, с вице-губернатором Петербурга Кирилловым, а также посетила арену "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, где пройдут игры турнира и высоко оценили готовность объекта.
"Мы своими глазами убедились, что Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий. Именно поэтому мы решили продолжить сотрудничество в рамках организации Евро-2020", - привели в пресс-службе слова главы департамента операционной деятельности на объектах УЕФА Андреаса Шара.
Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.
ТАСС
"В рамках проведения турнира будет обеспечено выполнение требований в области подготовки стадиона, тренировочных площадок, аэропорта, предоставления права бесплатного проезда для участников соревнований, разработки транспортных планов и концепции безопасности, защиты интеллектуальных прав Союза европейских футбольных ассоциаций [УЕФА], оформления города, продвижения турнира, а также создания фан-зоны", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что место для размещения фан-зоны в городе пока не выбрано. "Бесплатный проезд будет организован также, как и во время чемпионата мира по футболу", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что в городе в течение нескольких дней работала комиссия УЕФА, которая провела организационные совещания в Комитете по физической культуре и спорту, с вице-губернатором Петербурга Кирилловым, а также посетила арену "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, где пройдут игры турнира и высоко оценили готовность объекта.
"Мы своими глазами убедились, что Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий. Именно поэтому мы решили продолжить сотрудничество в рамках организации Евро-2020", - привели в пресс-службе слова главы департамента операционной деятельности на объектах УЕФА Андреаса Шара.
Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.
ТАСС
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