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"Енисей" продает билеты на первый домашний матч в Красноярске от 50 рублей

"Енисей" начал продажу билетов на матч восьмого тура чемпионата России против "Урала".

Это первая игра нынешнего сезона, которую команда сможет провести в родном городе.

Стоимость билетов разделена на 10 категорий и будет варьироваться от 50 до 1000 рублей в зависимости от трибуны и сектора. Пенсионеры и школьники могут приобрести льготные билеты по 50 рублей при предъявлении соответствующего удостоверения. Количество льготных билетов ограничено.

ФК "Енисей"
Теги: Енисей
Сегодня, 14:17
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Прочитал вначале, что Енисей продает матч за 50 р


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