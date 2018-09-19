"Енисей" продает билеты на первый домашний матч в Красноярске от 50 рублей

"Енисей" начал продажу билетов на матч восьмого тура чемпионата России против "Урала".Это первая игра нынешнего сезона, которую команда сможет провести в родном городе.Стоимость билетов разделена на 10 категорий и будет варьироваться от 50 до 1000 рублей в зависимости от трибуны и сектора. Пенсионеры и школьники могут приобрести льготные билеты по 50 рублей при предъявлении соответствующего удостоверения. Количество льготных билетов ограничено.