Рабинер: причина плохой игры Адриано - взаимоотношения с тренером

Спортивный журналист Игорь Рабинер рассказал о разногласиях между Массимо Каррерой и Луисом Адриано."Вы видите форму Луиса Адриано – лучшего игрока команды в прошлом году, а сейчас равнодушного и разобранного? Там тоже, по моей информации, причина в непростых взаимоотношениях с тренером.Глушаков и Ещенко, как и дисквалифицированный в еврокубках Луис Адриано, не полетели с командой в Вену на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида", – сообщил Рабинер.