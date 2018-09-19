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Рабинер: причина плохой игры Адриано - взаимоотношения с тренером

Спортивный журналист Игорь Рабинер рассказал о разногласиях между Массимо Каррерой и Луисом Адриано.

"Вы видите форму Луиса Адриано – лучшего игрока команды в прошлом году, а сейчас равнодушного и разобранного? Там тоже, по моей информации, причина в непростых взаимоотношениях с тренером.

Глушаков и Ещенко, как и дисквалифицированный в еврокубках Луис Адриано, не полетели с командой в Вену на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида", – сообщил Рабинер.

СЭ
Теги: Рабинер Спартак Адриано
Сегодня, 22:40
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(1)
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:14) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сплетни
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это всё отмазки.
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 22:55) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: rocker31
Кто-то дал команду слить Карреру. Интересно,от кого исходит инициатива?


Ты не поверишь,но я признаюсь--от меня -я дал команду разогнать к епеням всю ферму...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 22:45) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто-то дал команду слить Карреру. Интересно,от кого исходит инициатива?
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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