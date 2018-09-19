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В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак"

Старт продаж билетов на матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России "Черноморец" - "Спартак" вызвал большой ажиотаж в Новороссийске.

Болельщики образовали огромную очередь перед кассами стадиона "Центральный", сообщает клубная пресс-служба.



Игра состоится 26 сентября. Стадион в Новороссийске вмещает 12,5 тысяч зрителей.
Теги: Спартак Черноморец
Сегодня, 08:27
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№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 08:38) #
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Болеет за:
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