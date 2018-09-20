Министр спорта Колобков: решение по возвращению пива на стадионы на днях будет принято

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в ближайшее время на стадионах могут снова разрешить продавать пиво."Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола.Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах. Это комплексный вопрос, который решится буквально на днях", - сказал министр.Запрет на продажу пива был введен в 2005 году. Во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 пиво продавалось на российских стадионах на специальных стендах.