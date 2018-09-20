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Министр спорта Колобков: решение по возвращению пива на стадионы на днях будет принято

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в ближайшее время на стадионах могут снова разрешить продавать пиво.

"Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола.

Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах. Это комплексный вопрос, который решится буквально на днях", - сказал министр.

Запрет на продажу пива был введен в 2005 году. Во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 пиво продавалось на российских стадионах на специальных стендах.

Известия
Сегодня, 08:33
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:18) #
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Министр спорта, бля...
Билять какое то малолетное какашка учит кота курить или не пить.Обратно на Луну и накуй!
ЗОЖ


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№1 Написал: Sesk (Сегодня, 08:59) #
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Если этот министр спорта и останется в истории, то только благодаря тому, что разрешит пиво на стадионах. Министр спорта, бля...
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
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