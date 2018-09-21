Михаил Боярский: у "Зенита" неплохие перспективы в Лиге Европы

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1)."Зенит" выполнил задачу, хотя сил на второй тайм уже не хватило. Исключением был Анюков, который показал, как полагается играть в защите.Маркизио и Лунев очень хорошо себя проявили. "Зенит" мог и пропустить второй гол, потому что сил не хватило. Может, игроки берегли их для "Локомотива", хотя они слишком молоды, чтобы рано так сдавать.Считаю, что перспективы в Лиге Европы весьма неплохие", - сказал артист.