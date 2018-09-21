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Михаил Боярский: у "Зенита" неплохие перспективы в Лиге Европы

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1).

"Зенит" выполнил задачу, хотя сил на второй тайм уже не хватило. Исключением был Анюков, который показал, как полагается играть в защите.

Маркизио и Лунев очень хорошо себя проявили. "Зенит" мог и пропустить второй гол, потому что сил не хватило. Может, игроки берегли их для "Локомотива", хотя они слишком молоды, чтобы рано так сдавать.

Считаю, что перспективы в Лиге Европы весьма неплохие", - сказал артист.

СЭ
Теги: Анюков Зенит Копенгаген Боярский
Сегодня, 15:33
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№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Зенита" неплохие перспективы в Лиге Европы

1/16 финала как обычно
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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