Первый матч РПЛ в Красноярске посетили 12 тысяч человек

"Енисей" уступил "Уралу" (1:2) в первом матче сезона в Красноярске.Игру, прошедшую на реконструированном стадионе "Центральный", посетили 12098 зрителей.Напомним, что "Енисей" первые четыре домашних матча сезона провел в Тюмени.