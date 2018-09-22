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Первый матч РПЛ в Красноярске посетили 12 тысяч человек

"Енисей" уступил "Уралу" (1:2) в первом матче сезона в Красноярске.

Игру, прошедшую на реконструированном стадионе "Центральный", посетили 12098 зрителей.

Напомним, что "Енисей" первые четыре домашних матча сезона провел в Тюмени.

Sports.ru
Теги: Енисей Урал
Сегодня, 15:33
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