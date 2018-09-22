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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Первый матч РПЛ в Красноярске посетили 12 тысяч человек
"Енисей" уступил "Уралу" (1:2) в первом матче сезона в Красноярске.
Игру, прошедшую на реконструированном стадионе "Центральный", посетили 12098 зрителей.
Напомним, что "Енисей" первые четыре домашних матча сезона провел в Тюмени.
Sports.ru
Игру, прошедшую на реконструированном стадионе "Центральный", посетили 12098 зрителей.
Напомним, что "Енисей" первые четыре домашних матча сезона провел в Тюмени.
Sports.ru
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