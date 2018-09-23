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Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию
Экс-полузащитник «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал его ожидания от предстоящего дерби ЦСКА – «Спартак», а также высказал сомнения относительно связи продажи лидера красно-белых атак Промеса с финансовым фэйр плей.
- Кто, на ваш взгляд является фаворитом в предстоящем дерби ЦСКА – «Спартак»? У кого, по вашему мнению, больше шансов в этой игре?
- По фаворитов тяжело говорить в любой ситуации. Но то, что сейчас творится в «Спартаке» - эта в некоторой степени – неразбериха, плюс мы видели игру красно-белых против «Рапида», и действия ЦСКА против «Виктории Пльзень». По всему выходит, что ЦСКА находится в более оптимальном состоянии. Пусть и говорили, что в составе армейцев много молодых ребят, но мы видим - они бьются, стараются, играют.
В какой-то степени на основании еврокубковых матчей нельзя говорить о фаворитах в РПЛ, поскольку это несколько другой турнир. Плюс, это дерби, и тут не стоит говорить фаворит команда или нет. Тут, по футбольным меркам, очень многое зависти от того, как у одной и другой команды пойдёт игра, и кому как и насколько в том числе повезёт.
- Грубо говоря, кто забьёт первым?
- В какой-то степени да. В таких матчах скорее больше проявляется характер, и где-то везение, удача. В чемпионате России и ЦСКА, и «Спартак» абсолютно равные команды. И огромное значение имеет то, как пойдёт сам матч, какова будет реализация моментов. Обе команды имеют шансы 50 на 50 в этом дерби.
- Ситуация с Глушаковым, когда вначале «очень вовремя» всплыло видео из бани, потом его жена дошла до шоу Малахова, да и в фирменном магазине «Спартака» появился банный набор – насколько сильно это выбивает из колеи команду?
- Для футболиста однозначно да. Для команды нет. Денис взрослый человек, и это его проблемы, а не проблемы его команды. Всё то, что было написано за это время – это уже больше к журналистике и к блогерству имеет отношения, нежели к футболу. Сегодня у нас «век продвинутый». Если брать прошлое, то тогда ни у кого не было телефонов с возможностью записи и трансляции видео. И этого бы никто с такой скоростью и в таком объёме бы не узнал. Просто у каждого человека есть свои проблемы, и бывают разные в жизни ситуации. В том числе и в семье.
Но в плане воздействия на команду, и на результат матча – это, думаю, никак не повлияет. Это проблемы футболиста Глушакова и его жены. Что же касается Карреры – связано ли отстранение Глушакова с постерами, лайками, стихами, или речь идёт о его игровых качествах, либо чем-то ещё – этого никто на самом деле не знает. По игровым качествам у Дениса, увы, сейчас есть некоторые проблемы.
- Быть может проблемы Глушакова связаны с тем, что в прямом эфире в его постели вдруг оказалась вся страна?
- В любом случае мы же понимаем, что наверняка ряд журналистов хотят это видеть. И, быть может – создавать на этом некую интригу. Некоторым, наверное, это даже нравится. На этой истории вполне возможно, что делают рейтинги, либо – поднимают или наоборот - имидж. Что поделать – сегодня у нас такая страна и такая жизнь. От этого никуда не деться.
Лично я считаю, что это его личная жизнь, и по крайней мере мне туда будет некорректно влезать. Неправильно влезать в семейные вопросы.
- Вернёмся к футболу. В основном составе «Спартака» в матче с «Рапидом» было 4 своих воспитанника, одному из которых по протоколам УЕФА засчитали автогол. Лично вы увидели там хороших игроков?
- Да нет, это хорошие ребята. Но слать их сразу в Лигу Европы – это, конечно, для них было тяжело. Это была безвыходная ситуация, и если бы в составе были бы и другие футболисты, у этих молодых ребят, при всём к ним уважении – у них шансов попасть в основной состав практически бы не было.
Да, у сегодняшнего «Спартака» проблемы есть. Что-то в коллективе, либо в тренерском составе – этого никто не знает. Тем и славится «Спартак», что всегда есть какие-то интриги, подоплёки. А то, что проблема существует – это ясно. В игровом плане, и быть может – в моральном. Но какая-то проблема есть.
Но мы видели ранее что Каррера и ранее сталкивался со сложными ситуациями. И, по крайней мере ранее – выходил из них достойно. Хотя сейчас он, конечно, оказался в тяжелом положении. Проблемы у «Спартака» есть, и все это видят. И сейчас многое зависит от Карреры. Найдёт ли он сейчас как вернуть игру команде.
- «Спартаку» нужно срочно омолаживать состав, или же экстренные меры в этом направлении на сегодня не требуются?
- Когда-то в любом случае омолаживать состав придётся. Плюс, например, был потерян Промес, и это серьёзный минус для команды. На острие атаки нужно будет кого-то искать. Но тут уже руководители должны принимать правильные решения. Всё-таки продать лидера команды, и никого на его место не взять… В этом смысле они поставили Карреру в весьма неприятную ситуацию. И ему, конечно-же сейчас нужно 1-2 человека на схожие позиции.
- Однако ходят слухи будто Промеса пришлось продать после вылета из Лиги Чемпионов, поскольку иначе было бы крайне затруднительно уместиться в рамки финансового Фэйр Плэй.
- Но это ведь слухи. Но ведь никто на самом деле не знает почему в той ситуации руководители клуба поступили именно так. Я не думаю, что у «Спартака» были проблемы по финансовому Фэйр Плэй. «Спартак» всё-таки не Пари Сен-Жермен, где тратят многие и многие миллионы. Врядли продажа Промеса была с этим связана.
- Вы считаете, что это скорее утка?
- Ну а как ещё на подобное смотреть? Посмотрите на затраты, что сейчас несут другие европейские клубы, и они спокойно укладываются в Фэйр плей. У них с этим нет никаких проблем. А мы говорим о продаже Промеса и ещё каких-то других футболистах. Я не думаю, что некий коэффициент допуска в этом плане у России меньше чем у других стран. Я не думаю что это связано с Фэйр Плэй.
- Кто, на ваш взгляд является фаворитом в предстоящем дерби ЦСКА – «Спартак»? У кого, по вашему мнению, больше шансов в этой игре?
- По фаворитов тяжело говорить в любой ситуации. Но то, что сейчас творится в «Спартаке» - эта в некоторой степени – неразбериха, плюс мы видели игру красно-белых против «Рапида», и действия ЦСКА против «Виктории Пльзень». По всему выходит, что ЦСКА находится в более оптимальном состоянии. Пусть и говорили, что в составе армейцев много молодых ребят, но мы видим - они бьются, стараются, играют.
В какой-то степени на основании еврокубковых матчей нельзя говорить о фаворитах в РПЛ, поскольку это несколько другой турнир. Плюс, это дерби, и тут не стоит говорить фаворит команда или нет. Тут, по футбольным меркам, очень многое зависти от того, как у одной и другой команды пойдёт игра, и кому как и насколько в том числе повезёт.
- Грубо говоря, кто забьёт первым?
- В какой-то степени да. В таких матчах скорее больше проявляется характер, и где-то везение, удача. В чемпионате России и ЦСКА, и «Спартак» абсолютно равные команды. И огромное значение имеет то, как пойдёт сам матч, какова будет реализация моментов. Обе команды имеют шансы 50 на 50 в этом дерби.
- Ситуация с Глушаковым, когда вначале «очень вовремя» всплыло видео из бани, потом его жена дошла до шоу Малахова, да и в фирменном магазине «Спартака» появился банный набор – насколько сильно это выбивает из колеи команду?
- Для футболиста однозначно да. Для команды нет. Денис взрослый человек, и это его проблемы, а не проблемы его команды. Всё то, что было написано за это время – это уже больше к журналистике и к блогерству имеет отношения, нежели к футболу. Сегодня у нас «век продвинутый». Если брать прошлое, то тогда ни у кого не было телефонов с возможностью записи и трансляции видео. И этого бы никто с такой скоростью и в таком объёме бы не узнал. Просто у каждого человека есть свои проблемы, и бывают разные в жизни ситуации. В том числе и в семье.
Но в плане воздействия на команду, и на результат матча – это, думаю, никак не повлияет. Это проблемы футболиста Глушакова и его жены. Что же касается Карреры – связано ли отстранение Глушакова с постерами, лайками, стихами, или речь идёт о его игровых качествах, либо чем-то ещё – этого никто на самом деле не знает. По игровым качествам у Дениса, увы, сейчас есть некоторые проблемы.
- Быть может проблемы Глушакова связаны с тем, что в прямом эфире в его постели вдруг оказалась вся страна?
- В любом случае мы же понимаем, что наверняка ряд журналистов хотят это видеть. И, быть может – создавать на этом некую интригу. Некоторым, наверное, это даже нравится. На этой истории вполне возможно, что делают рейтинги, либо – поднимают или наоборот - имидж. Что поделать – сегодня у нас такая страна и такая жизнь. От этого никуда не деться.
Лично я считаю, что это его личная жизнь, и по крайней мере мне туда будет некорректно влезать. Неправильно влезать в семейные вопросы.
- Вернёмся к футболу. В основном составе «Спартака» в матче с «Рапидом» было 4 своих воспитанника, одному из которых по протоколам УЕФА засчитали автогол. Лично вы увидели там хороших игроков?
- Да нет, это хорошие ребята. Но слать их сразу в Лигу Европы – это, конечно, для них было тяжело. Это была безвыходная ситуация, и если бы в составе были бы и другие футболисты, у этих молодых ребят, при всём к ним уважении – у них шансов попасть в основной состав практически бы не было.
Да, у сегодняшнего «Спартака» проблемы есть. Что-то в коллективе, либо в тренерском составе – этого никто не знает. Тем и славится «Спартак», что всегда есть какие-то интриги, подоплёки. А то, что проблема существует – это ясно. В игровом плане, и быть может – в моральном. Но какая-то проблема есть.
Но мы видели ранее что Каррера и ранее сталкивался со сложными ситуациями. И, по крайней мере ранее – выходил из них достойно. Хотя сейчас он, конечно, оказался в тяжелом положении. Проблемы у «Спартака» есть, и все это видят. И сейчас многое зависит от Карреры. Найдёт ли он сейчас как вернуть игру команде.
- «Спартаку» нужно срочно омолаживать состав, или же экстренные меры в этом направлении на сегодня не требуются?
- Когда-то в любом случае омолаживать состав придётся. Плюс, например, был потерян Промес, и это серьёзный минус для команды. На острие атаки нужно будет кого-то искать. Но тут уже руководители должны принимать правильные решения. Всё-таки продать лидера команды, и никого на его место не взять… В этом смысле они поставили Карреру в весьма неприятную ситуацию. И ему, конечно-же сейчас нужно 1-2 человека на схожие позиции.
- Однако ходят слухи будто Промеса пришлось продать после вылета из Лиги Чемпионов, поскольку иначе было бы крайне затруднительно уместиться в рамки финансового Фэйр Плэй.
- Но это ведь слухи. Но ведь никто на самом деле не знает почему в той ситуации руководители клуба поступили именно так. Я не думаю, что у «Спартака» были проблемы по финансовому Фэйр Плэй. «Спартак» всё-таки не Пари Сен-Жермен, где тратят многие и многие миллионы. Врядли продажа Промеса была с этим связана.
- Вы считаете, что это скорее утка?
- Ну а как ещё на подобное смотреть? Посмотрите на затраты, что сейчас несут другие европейские клубы, и они спокойно укладываются в Фэйр плей. У них с этим нет никаких проблем. А мы говорим о продаже Промеса и ещё каких-то других футболистах. Я не думаю, что некий коэффициент допуска в этом плане у России меньше чем у других стран. Я не думаю что это связано с Фэйр Плэй.
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