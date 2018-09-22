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Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
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Сестры Аверины нанесут первый удар по мячу перед матчем ЦСКА - "Спартак"

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина нанесут первый символический удар по мячу перед матчем 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком".

"Мы болеем за ЦСКА. Завтра мы идем на матч ЦСКА - "Спартак" и будем пинать первый мяч", - заявили Аверины в эфире группы Олимпийского комитета России в "ВКонтакте".
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 18:36
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(2)
№29 Написал: EMDM (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
моральный отказ йо6а.
настоящий болельщик цска хуле..служитель муз...
кушай.

Я еще раз говорю - у Бутмана, как и у Познера, Стивина Сигала, Рой Джонса, Джеффа Монсона и других людей двойное граданство!!! Двойное, Карл!!!! И хоть ты тресни со своими цитатами, у них двойное гражданство останется!))))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№28 Написал: Spiderrman (Сегодня, 20:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Ты неадекват и говорить с тобой не о чем. Надеюсь своим детям ты доверяешь.

очень дружил с гениальными Всеволодом Бобровым и Валерием Харламовым. Вот здесь у него была своя команда — ЦСКА. И любовь к армейскому клубу ему, видимо, перешла по наследству от отца — профессионального военного.

Никита Высоцкий
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№27 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:19) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: EMDM
Цитата: Пивовед
американское гражданство, которое подразумевает отказ от гражданства российского

Отказ? У него двойное гражданство, как и у многих других!


Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединённым Штатам; что я с оружием в руках буду сражаться на стороне Соединённых Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу в вооружённых силах США, когда я буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я приношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог»


моральный отказ йо6а.
настоящий болельщик цска хуле..служитель муз...
кушай.


Цитата: Spiderrman
, но он же не говорит, что батя болел за них

именно.
а я тебе скажу, что Семёныч одним из своих близких друзей считал Валентина Бубукина, и знающие люди говорят, что Высоцкий симпатизировал Локомотиву.

Цитата: EMDM
Цитата: Пивовед
- За кого болел ВСВ ?
-За цска, вроде..

Но ведь не "вроде, Спартак" !!! )))


- Да, вроде цска, ХЗ,я не помню, отъе6итесь (С) smile smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№26 Написал: EMDM (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: EMDM
Из воспоминаний современников Высоцкого известно, что он несколько раз посещал тренировочную базу «армейцев», где пел для них свои песни.

А ЕЩЁ
он спел лагерные и блатные песни, значит, сидел,
посвящал свои песни кому угодно- конькобежцам, боксёрам, военным, значит, служил в спортроте, и даже воевал
(хотя и не служил, кстати) и не воевал)
а ещё часто выступал перед учёными, значит, имел докторскую степень, и дружил с космонавтами, значит, летал в космос.

дебилы6лять- не марайте имя Высоцкого своим конеложием.

Я для дебилов выделил специально жирным шрифтом ключевые слова )))
Повторю еще раз:
его сын Никита... поведал, что В. Высоцкий больше всего симпатизировал ЦСКА


Пивовед, тебе нужно поменьше пивом ведать)) Видимо оно отрицательно влияет на твой мозг))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№25 Написал: Spiderrman (Сегодня, 20:13) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Ты реально тупой, Высоцкий болельщик ЦСКА и хоть ты обосрись там до посинения. Уж сын знает про отца

Кстати о блатных песнях, Михаил Танич болел за ЦСКА.

А Футбольный марш армеец Матвей Блантер посвятил посвятил ЦСКА выигравшему чемпионат 1946 года
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№24 Написал: EMDM (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
- За кого болел ВСВ ?
-За цска, вроде..

Но ведь не "вроде, Спартак" !!! )))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№23 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:11) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: EMDM
Из воспоминаний современников Высоцкого известно, что он несколько раз посещал тренировочную базу «армейцев», где пел для них свои песни.

А ЕЩЁ
он спел лагерные и блатные песни, значит, сидел,
посвящал свои песни кому угодно- конькобежцам, боксёрам, военным, значит, служил в спортроте, и даже воевал
(хотя и не служил, кстати) и не воевал)
а ещё часто выступал перед учёными, значит, имел докторскую степень, и дружил с космонавтами, значит, летал в космос.

дебилы6лять- не марайте имя Высоцкого своим конеложием.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№22 Написал: EMDM (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
американское гражданство, которое подразумевает отказ от гражданства российского

Отказ? У него двойное гражданство, как и у многих других!
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№21 Написал: Spiderrman (Сегодня, 20:07) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
ты м.удак наверное. Посмотри видео, там куй соскочишь с базара. А в те года боление было не столь важно, тем более артисты не говорили об этом, не желая терять часть аудитории.

А Никита кстати болеет за Локо, но он же не говорит, что батя болел за них, или за Динамо с Торпедо. Кстати лично с ним общался на эту тему, а ты тупой осёл
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№20 Написал: EMDM (Сегодня, 20:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
тыц6ля

Только "забыл" еще оттуда же скопировать следующий абзац
О клубных пристрастиях Владимира Семеновича уже после смерти артиста рассказал его сын Никита. Он поведал, что В. Высоцкий больше всего симпатизировал ЦСКА, а любовь к этой команде к советскому артисту перешла от отца, который был военным. Из воспоминаний современников Высоцкого известно, что он несколько раз посещал тренировочную базу «армейцев», где пел для них свои песни.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:04) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spiderrman
идеоинтервью с сыном Высоцкого

дятел, именно на этом-на словах его СЫНА- вы и лепите Высоцкого в свои поганые рядки.
хотя сам Владимир Семёныч Высоцкий ничего подобного не говорил.

Утрись и глотай.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№18 Написал: Spiderrman (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
То есть Старшинов пистабол smile

Посмотри видеоинтервью с сыном Высоцкого и завали пасть навсегда

My Webpage
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:58) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spiderrman
EMDM,
Юрий Гагарин

дятел , а за кого ещё болель военному лётчику, майору Гагарину ?
за Буревестник, штоле?
вот всё конеложие в этом- пока вы были в составе Министерства обороны- за вас и болели: по призыву и по разнарядке.

Цитата: Spiderrman
Пивовед,
При нашем знакомстве Высоцкий признался, что болеет за ЦСКА. И как прикажете быть мне, коренному спартаковцу?

Вячеслав Старшинов


У Владимира Семеновича часто спрашивали, за какой клуб он болеет, но артист отвечал, что поддерживает все команды, за которые выступают его друзья и знакомые. Таких людей в окружении Высоцкого было много, поэтому его не ассоциировали с определенной футбольной командой.


тыц6ля

кстати, первым же идёт Бутман.
имеющий американское гражданство, которое подразумевает отказ от гражданства российского и с произнесением при получении клятвы верности американскому флагу.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: Spiderrman (Сегодня, 19:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
При нашем знакомстве Высоцкий признался, что болеет за ЦСКА. И как прикажете быть мне, коренному спартаковцу?

Вячеслав Старшинов
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:52) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spiderrman
Владимир Высоцкий

уроды, к Великому примазываетесь..
сам Высоцкий говорил, что болеет за красивую игру, а про вас , вонючие ущербы, вякнул его сын Никита, и то-
- За кого болел ВСВ ?
-За цска, вроде..

и вот за это *ВРОДЕ*, вы считаете Семёныча болельщиком конеложцев.
хотя он САМ ни сном ни духом.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: EMDM (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Ну если я начну вспоминать,2 строк болел как у вас не хватит,тут надо тома писать.

Чувак, не в этом даже дело, ты говоришь "все звёзды шоу бизнеса и известные люди,болеют за нас" - тебе привели несколько известных людей, болеющих за нас....
Получается ты, культурно говоря, лжец.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№13 Написал: Spiderrman (Сегодня, 19:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
EMDM,
Просто напишу этому дурачку два имени: Владимир Высоцкий и Юрий Гагарин, пусть утрётся)
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: EMDM (Сегодня, 19:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
...все звёзды шоу бизнеса и известные люди,болеют за нас.... у них самый известный болела это адекватный мужик Грушевский...

Сергей Иванов, Яна Чурикова, Михаил Грушевский, Олег Меньшиков, Константин Кинчев, Игорь Бутман, Баста, Сергей Жуков... и т.д.

Ни один не известен тебе?
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:36) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Цитата: Spartacus1971
Кони нам завидуют


Кони НИКОГДА не завидуют свиньям.
А вот свиньи ВСЕГДА завидуют коням!


Цитата: molot327
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.


ты, смешной, и погремушкой себя насмерть застучишь.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:26) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Короче всё ясно с вами,после дерби спишимся.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:20) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Кони нам завидуют


Кони НИКОГДА не завидуют свиньям.
А вот свиньи ВСЕГДА завидуют коням!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№8 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 19:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Ну если я начну вспоминать,2 строк болел как у вас не хватит,

Мне насрать на твою память. А вот задержку в умственном развитии я точно наблюдаю. Иди в песочницу к детишкам и меряйся с ними письками.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: Spiderrman (Сегодня, 19:14) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Spartacus1971,
да похер как-то, просто ты лох по жизни, прячешься за чужими заслугами, а сам ноль без палочки, к тому же необразованный. Ты ноготка этих сестёр не стоишь

Spartacus1971,
это ты завидуешь, клоун. Не надо с больной головы на здоровую
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:10) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spiderrman
Spartacus1971,
Осёл ты. Завтра к примеру в передаче По коням! будут болельщики ЦСКА Олег Меньшиков и Мария Ласицкене
двукратная чемпионка мира, единственная в истории трёхкратная победительница общего зачёта «Бриллиантовой лиги»

Ты Леониду Куравлёву ещё байки свои свиные расскажи


Ты это,того,везде сегодня тебя много слишком,бегаешь по веткам.Завидуйте дальше.

Цитата: Макс. Р.
Цитата: Spartacus1971
звёзды шоу бизнеса

Ебанутый повар, алкаш ефремов и заднеприводный боря? Да. Мы завидуем.

Цитата: Spartacus1971
сестёр каких-то

Эти девчонки - чемпионки мира. Юные совсем, но уже много добились. А чего добился ты, что бы в их адрес по клавишам тухло пукать?


Ну если я начну вспоминать,2 строк болел как у вас не хватит,тут надо тома писать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 19:05) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
звёзды шоу бизнеса

Ебанутый повар, алкаш ефремов и заднеприводный боря? Да. Мы завидуем.

Цитата: Spartacus1971
сестёр каких-то

Эти девчонки - чемпионки мира. Юные совсем, но уже много добились. А чего добился ты, что бы в их адрес по клавишам тухло пукать?
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 19:04) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Прикольно. Осел спартаковца ослом назвал
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Spiderrman (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Spartacus1971,
Осёл ты. Завтра к примеру в передаче По коням! будут болельщики ЦСКА Олег Меньшиков и Мария Ласицкене
двукратная чемпионка мира, единственная в истории трёхкратная победительница общего зачёта «Бриллиантовой лиги»

Ты Леониду Куравлёву ещё байки свои свиные расскажи
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:44) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Кони нам завидуют,все звёзды шоу бизнеса и известные люди,болеют за нас,вот Гинер с бабайкой находят ноунеймов всяких,показать свою значимость.Теперь сестёр каких-то позвали,у них самый известный болела это адекватный мужик Грушевский,но правда актёр он или пародист бездарный.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:39) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
и будем пинать первый мяч

smile
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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