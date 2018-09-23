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Перед началом сезона у «Спартака» было 2 состава. Куда они делись сейчас?
Ещё недавно все отмечали, что Массимо Каррера имеет в своём распоряжении глубокий чемпионский состав, во всех смыслах свою команду, которую доукомплектовал вместе с Марко Трабукки. Но сейчас фанаты итальянского тренера защищают своего любимца, кивая как раз на то, что играть в «Спартаке» некому. Перед дерби разбираемся, кого Каррера сможет бросить в бой.
Вратари – перед сезоном Ребров и Максименко
Что теперь? Вратарская позиция как раз на удивление стабильна для нынешнего «Спартака». Каррера неожиданно доверил место в воротах Максименко, а не Реброву, и, в отличие от Селихова, Александр не садится на скамейку после неудач и является безусловным первым вратарём. Перед первым дерби Максименко не назовёшь надёжным голкипером или тащером, но болельщики верят в него не меньше, чем в Карреру, и ждут роста через ошибки.
Правые защитники – перед сезоном
Ещенко, Рассказов и Петкович
Что теперь? Теперь молодой футболист, которого ждали в основе, остался единственным претендентом на позицию не потому, что так хорош (хотя он вполне неплох). Просто более опытных конкурентов сейчас не получается воспринимать в качестве серьёзных боевых единиц. Ещенко начал с брака, а закончил лайками. Ну а про Петковича, похоже, пора окончательно забыть.
Центральные защитники – перед сезоном
Жиго, Джикия, Боккетти, Кутепов
Что теперь? В сезон «Спартак» входил с идеальным центром обороны и по уровню игроков, и по количеству. Возможность манёвра схемами и исполнителями, варианты на случай травм и усталости – всё это должно было быть, но так и не появилось у Карреры. Опасались, что Кутепов осядет на скамейке, а в итоге он не играет по совсем другой причине. Вскоре на длительное лечение отправился и лучший защитник старта чемпионата Жиго. В итоге у Карреры на все турниры и матчи одна безальтернативная связка. Ну, разве с «Черноморцем» стоит ждать Мамина, чтобы Джикия или Боккетти хоть немного перевели спартаковский дух. Потеря Джона Терри ударила ощутимо.
Левые защитники – перед сезоном Мельгарехо и Комбаров
Что теперь? Парагваец нравится больше россиянина всем, а обещание Евгения Кафельникова закрыть твиттер в случае поражения в Вене и отсутствия Комбарова с Глушаковым в составе только добавило ему соратников. Одна из немногих позиций, на которой в принципе ничего не поменялось – Комбаров, видимо, не умеет ставить лайки, а играет примерно на своём обычном уровне.
Центральные полузащитники – перед сезоном Зобнин, Фернандо,
Глушаков, Попов, Тимофеев, Ханни, Самедов
Что теперь? Перед началом сезона было непонятно, скольких игроков Каррера собирается использовать в центре поля, но сейчас он упёрся в 4-3-3. Ресурса и для такой схемы более-менее хватает, даже несмотря на характер Ханни, который не хочет играть в полузащите и которому неудобно слева, и ссылку Глушакова в дубль. Денис и Андрей своё дерби уже выиграли.
Другое дело, что в боеспособном состоянии только Зобнин. Тренировки Фернандо, такое впечатление, ограничиваются отрабатыванием штрафных. Развитию Тимофеева сильно помешала серьёзная травма. Попова же совсем недавно все отправляли из команды: он не хотел работать с Каррерой, а Каррера – с ним.
В Вене появился молодой Игнатов, скоро сможет играть Роман Ерёменко. Но ситуация с ним загадочна: по идее Роман, как и Ханни, является десяткой, которой в 4-3-3 Карреры места нет. Пойдёт ли тренер на перестроение неработающей схемы?
Кстати, в общую группу вернулся Джано Ананидзе, но будет ли команде с этого какой-то толк, решительно непонятно. Самедов в центре в этом сезоне пока не использовался.
Нападающие – перед сезоном
Промес, Зе Луиш, Луис Адриано, Ташаев, Ломовицкий, Ханни, Педро Роша, Самедов, Мельгарехо, Попов
Что теперь? Несмотря на уход лидера, у Карреры по-прежнему есть выбор в атаке. Только либо в этом случае от перестановки слагаемых сумма не меняется, то ли Массимо этот выбор делает неправильно.
Самый простой способ замены Промеса – Ташаев слева. Именно на этом фланге Александр раскрылся в «Динамо», но в «Спартаке» его туда не допускают, да и вообще не выпускают на поле после травмы. Зато по шансу в последних матчах получили глубокие резервисты Ханни с Педро Рошей, оба ничем себя не проявили. Поэтому когда следующая их вылазка со скамейки – непонятно.
Мельгарехо нашёл себя слева в защите, Попов пытается найти в центре поля. В Самедове под конец чемпионата мира начал разочаровываться даже Станислав Черчесов. Ломовицкий ещё сыроват, хотя радует, что перспективного парня на сажают на скамейку после пары слабых матчей. Такого доверия не хватило Зелимхану Бакаеву, который сейчас становится одним из лидеров «Арсенала». Аяза Гулиева, круто играющего у Карпина в «Ростове», мы вообще на подступах к основе не видели.
С форвардами тоже всё не очень. Ну вернее с одним форвардом не очень, а с другим – беда. Зе Луиш продолжает транжирить моменты, но пока хотя бы не ломается, как в прошлом сезоне. Адриано находится в очень странном состоянии. Человек почему-то оказался не готов к сезону, хотя ни на какой чемпионат мира не ездил. Потом психанул и лишил «Спартак» лигочемпионских призовых (и, если верить Федуну, Промеса, как следствие этого). Но даже дисквалификация в еврокубках не вернула Адриано в состав в чемпионате – играет всё равно Зе Луиш. Вместо они тоже не выходят, хотя бразилец способен сыграть и на фланге нападения. Но сейчас он почему-то неспособен сыграть нигде. Семейные проблемы, кстати, он тоже нажил.
Итого – перед сезоном 23 игрока обоймы. Из них 1 футболист продан, 2 надолго травмированы, 2 отчислены, 2 ещё не сыграли ни минуты, 3 проводят первый сезон в основе, 2 вернулись после тяжёлых травм, 1 жалуется на отсутствие игровой практики в твиттере, 1 куда-то растерял своё мастерство, а многие серьёзным классом никогда и не обладали. По сути, сейчас опытных качественных игроков в нормальной форме у «Спартака» 4.5 – Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Зобнин, ну с натяжкой Зе Луиш, момент он порол всегда.
И это порождает вопрос ко всем – руководству и Марко Трабукки, которые купили не тех или не купили тех; Массимо Каррере, который так подготовил игроков и так выстроил с ними отношения; игрокам, которые могут и должны играть лучше. Дерби с новым, играющим порой совершенно разные таймы и отрезки ЦСКА может стать как отправной точкой к построению нового нормального «Спартака» Карреры, так и наоборот. Но если тренер имеет такие ресурсы, как у «Спартака» сейчас, и выжимает из них далеко не максимум, в первый вариант поверить трудно.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, твиттер «Спартака»
Вратари – перед сезоном Ребров и Максименко
Что теперь? Вратарская позиция как раз на удивление стабильна для нынешнего «Спартака». Каррера неожиданно доверил место в воротах Максименко, а не Реброву, и, в отличие от Селихова, Александр не садится на скамейку после неудач и является безусловным первым вратарём. Перед первым дерби Максименко не назовёшь надёжным голкипером или тащером, но болельщики верят в него не меньше, чем в Карреру, и ждут роста через ошибки.
Правые защитники – перед сезоном
Что теперь? Теперь молодой футболист, которого ждали в основе, остался единственным претендентом на позицию не потому, что так хорош (хотя он вполне неплох). Просто более опытных конкурентов сейчас не получается воспринимать в качестве серьёзных боевых единиц. Ещенко начал с брака, а закончил лайками. Ну а про Петковича, похоже, пора окончательно забыть.
Центральные защитники – перед сезоном
Что теперь? В сезон «Спартак» входил с идеальным центром обороны и по уровню игроков, и по количеству. Возможность манёвра схемами и исполнителями, варианты на случай травм и усталости – всё это должно было быть, но так и не появилось у Карреры. Опасались, что Кутепов осядет на скамейке, а в итоге он не играет по совсем другой причине. Вскоре на длительное лечение отправился и лучший защитник старта чемпионата Жиго. В итоге у Карреры на все турниры и матчи одна безальтернативная связка. Ну, разве с «Черноморцем» стоит ждать Мамина, чтобы Джикия или Боккетти хоть немного перевели спартаковский дух. Потеря Джона Терри ударила ощутимо.
Левые защитники – перед сезоном Мельгарехо и Комбаров
Что теперь? Парагваец нравится больше россиянина всем, а обещание Евгения Кафельникова закрыть твиттер в случае поражения в Вене и отсутствия Комбарова с Глушаковым в составе только добавило ему соратников. Одна из немногих позиций, на которой в принципе ничего не поменялось – Комбаров, видимо, не умеет ставить лайки, а играет примерно на своём обычном уровне.
Центральные полузащитники – перед сезоном Зобнин, Фернандо,
Что теперь? Перед началом сезона было непонятно, скольких игроков Каррера собирается использовать в центре поля, но сейчас он упёрся в 4-3-3. Ресурса и для такой схемы более-менее хватает, даже несмотря на характер Ханни, который не хочет играть в полузащите и которому неудобно слева, и ссылку Глушакова в дубль. Денис и Андрей своё дерби уже выиграли.
Другое дело, что в боеспособном состоянии только Зобнин. Тренировки Фернандо, такое впечатление, ограничиваются отрабатыванием штрафных. Развитию Тимофеева сильно помешала серьёзная травма. Попова же совсем недавно все отправляли из команды: он не хотел работать с Каррерой, а Каррера – с ним.
В Вене появился молодой Игнатов, скоро сможет играть Роман Ерёменко. Но ситуация с ним загадочна: по идее Роман, как и Ханни, является десяткой, которой в 4-3-3 Карреры места нет. Пойдёт ли тренер на перестроение неработающей схемы?
Кстати, в общую группу вернулся Джано Ананидзе, но будет ли команде с этого какой-то толк, решительно непонятно. Самедов в центре в этом сезоне пока не использовался.
Нападающие – перед сезоном
Что теперь? Несмотря на уход лидера, у Карреры по-прежнему есть выбор в атаке. Только либо в этом случае от перестановки слагаемых сумма не меняется, то ли Массимо этот выбор делает неправильно.
Самый простой способ замены Промеса – Ташаев слева. Именно на этом фланге Александр раскрылся в «Динамо», но в «Спартаке» его туда не допускают, да и вообще не выпускают на поле после травмы. Зато по шансу в последних матчах получили глубокие резервисты Ханни с Педро Рошей, оба ничем себя не проявили. Поэтому когда следующая их вылазка со скамейки – непонятно.
Мельгарехо нашёл себя слева в защите, Попов пытается найти в центре поля. В Самедове под конец чемпионата мира начал разочаровываться даже Станислав Черчесов. Ломовицкий ещё сыроват, хотя радует, что перспективного парня на сажают на скамейку после пары слабых матчей. Такого доверия не хватило Зелимхану Бакаеву, который сейчас становится одним из лидеров «Арсенала». Аяза Гулиева, круто играющего у Карпина в «Ростове», мы вообще на подступах к основе не видели.
С форвардами тоже всё не очень. Ну вернее с одним форвардом не очень, а с другим – беда. Зе Луиш продолжает транжирить моменты, но пока хотя бы не ломается, как в прошлом сезоне. Адриано находится в очень странном состоянии. Человек почему-то оказался не готов к сезону, хотя ни на какой чемпионат мира не ездил. Потом психанул и лишил «Спартак» лигочемпионских призовых (и, если верить Федуну, Промеса, как следствие этого). Но даже дисквалификация в еврокубках не вернула Адриано в состав в чемпионате – играет всё равно Зе Луиш. Вместо они тоже не выходят, хотя бразилец способен сыграть и на фланге нападения. Но сейчас он почему-то неспособен сыграть нигде. Семейные проблемы, кстати, он тоже нажил.
Итого – перед сезоном 23 игрока обоймы. Из них 1 футболист продан, 2 надолго травмированы, 2 отчислены, 2 ещё не сыграли ни минуты, 3 проводят первый сезон в основе, 2 вернулись после тяжёлых травм, 1 жалуется на отсутствие игровой практики в твиттере, 1 куда-то растерял своё мастерство, а многие серьёзным классом никогда и не обладали. По сути, сейчас опытных качественных игроков в нормальной форме у «Спартака» 4.5 – Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Зобнин, ну с натяжкой Зе Луиш, момент он порол всегда.
И это порождает вопрос ко всем – руководству и Марко Трабукки, которые купили не тех или не купили тех; Массимо Каррере, который так подготовил игроков и так выстроил с ними отношения; игрокам, которые могут и должны играть лучше. Дерби с новым, играющим порой совершенно разные таймы и отрезки ЦСКА может стать как отправной точкой к построению нового нормального «Спартака» Карреры, так и наоборот. Но если тренер имеет такие ресурсы, как у «Спартака» сейчас, и выжимает из них далеко не максимум, в первый вариант поверить трудно.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, твиттер «Спартака»
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