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"Оренбург" в Грозном сыграл вничью с "Ахматом"

В матче 8-го тура чемпионата России "Ахмат" и "Оренбург" поделили очки.

Чемпионат России

8 тур

"Ахмат" – "Оренбург" 1:1

Голы: Анхель, 23, Афонин, 66

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, (Мбенге, 86), Семёнов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Швец, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев, (Гащенков, 72), Балай, (Бериша, 64).

"Оренбург": Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, (Алвеш, 76), Попович, Мишкич, (Чиркин, 15) Деспотович, (Козлов, 90+4).

Предупреждения: Думбия, 53, Попович, 64, Афонин, 65, Ойеволе, 84, Бериша, 84
Теги: Ахмат Оренбург
Сегодня, 20:59
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№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 21:44) #
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: Бриг
Оренбург взял первое очко после двух поражений,а грозненцам не удалось одержать третью победу подряд.Боевая ничья.


blush ты работник сайта?,мне просто интересно,все твои разговоры этот и предыдущие для людей которые не смотрели матч или для людей кто живет не в России.? Разговор для сельской газеты а,не чата.
Мой прогноз до матча был победа Оренбурга..это первый матч главного тренера в Грозном после возвращения и тем более после победы в гостях над "Спартаком",команда конечно играла на победу,но в таких случаях команды особенно кавказские ,как говорится "перегорают.Но дело не в этом,по мне игра Оренбурга этого сезона одна из лучших в ПЛ.Я стал ярым болельщиком этой команды,мне близок тот футбол,которая играет Оренбург,их футбол радует глаз,кроме этого им по силам в конце сезона занять место в таблице,которая дает права играть в лиге Евро.Скорее всего Тренера Федотова ,если не в этом,то в следующем сезоне переманит какой не будь один из ведущих клубов страны,
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:05) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Оренбург взял первое очко после двух поражений,а грозненцам не удалось одержать третью победу подряд.Боевая ничья.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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