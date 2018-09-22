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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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22:22
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (1)
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (1)
20:55
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
17:10
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
15:10
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
Дмитрий Аленичев: мы больше года не играли при таком количестве наших болельщиков - возможно перегорели (3)
14:28
Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (8)
Радимов: Самедов и Глушаков порядочные люди, они бы не стали устраивать бунт против Карреры (8)
"Оренбург" в Грозном сыграл вничью с "Ахматом"
В матче 8-го тура чемпионата России "Ахмат" и "Оренбург" поделили очки.
Чемпионат России
8 тур
"Ахмат" – "Оренбург" 1:1
Голы: Анхель, 23, Афонин, 66
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, (Мбенге, 86), Семёнов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Швец, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев, (Гащенков, 72), Балай, (Бериша, 64).
"Оренбург": Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, (Алвеш, 76), Попович, Мишкич, (Чиркин, 15) Деспотович, (Козлов, 90+4).
Предупреждения: Думбия, 53, Попович, 64, Афонин, 65, Ойеволе, 84, Бериша, 84
Чемпионат России
8 тур
"Ахмат" – "Оренбург" 1:1
Голы: Анхель, 23, Афонин, 66
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, (Мбенге, 86), Семёнов, Мохаммади Кешмази, Анхель Ромеро, Швец, Исмаэл Силва, Думбия, Митришев, (Гащенков, 72), Балай, (Бериша, 64).
"Оренбург": Фролов, Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Сутормин, (Алвеш, 76), Попович, Мишкич, (Чиркин, 15) Деспотович, (Козлов, 90+4).
Предупреждения: Думбия, 53, Попович, 64, Афонин, 65, Ойеволе, 84, Бериша, 84
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