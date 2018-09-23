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Андрей Талалаев: это Дзюба виноват в поражении "Спартака" от "Рапида"

Главный тренер армянского "Пюника" Андрей Талалаев назвал виновника поражения "Спартака" от венского "Рапида" со счетом 0:2 в матче Лиги Европы.

"Это Артем Дзюба. Он, пусть и неумышленно, но активно поучаствовал в эпизоде с травмой Самуэля Жиго на "Санкт-Петербург Арене". Француз же сегодня — системообразующий игрок не только в обороне, но и во всей игре "Спартака". Да еще Массимо Каррере приходится перестраивать игру после отъезда Квинси Промеса", - цитирует Талалаева "Спорт уикенд".
Теги: Талалаев Дзюба Рапид Спартак
Сегодня, 11:01
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№35 Написал: All_my Москва (Сегодня, 12:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Бомж - это от слова вечный скиталец.


Скитальцы по миру скитаются, а бомжи по помойкам


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№34 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:52) #
  • +1
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online

Цитата: капля никотина
Это видно. Но так как ваш вигвам многоквартирный, при некой степени шелудивости и деградации на дно, могут и выкинуть к xyям - так сказать к эталону реального болельщика Зенита - бомжу.

Ну что Вы, так можно и деградировать, а мне будет и обидно. Бомж - это от слова вечный скиталец. Даже в плащевине простой над ним небесный нимб. Да, сэр, таков этот древний как ржавое ведро мир, увы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№33 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:49) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: yuri
Настоящему индейцу деньги не нужны, сэр.

Это видно. Но так как ваш вигвам многоквартирный, при некой степени шелудивости и деградации на дно, могут и выкинуть к xyям - так сказать к эталону реального болельщика Зенита - бомжу.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№32 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:46) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: капля никотина
У тебя хоть на простейшие таблетки деньги есть??? Или только на жидкие хватает???

Настоящему индейцу деньги не нужны, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№31 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:45) #
  • -1
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Цитата: yuri
Учитель, тебе абсолютно нет резона настраивать кота вместе с дружественными бакланами на поджог свинарни. Короче говоря, этот негритосик посмел прыгнуть ногой , даже не коснувшись мяча. Не извиняясь ни разу , насрал кучу дерьма и улыбался как последняя скотина в африке.

У тебя хоть на простейшие таблетки деньги есть??? Или только на жидкие хватает???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№30 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 12:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Талалаев совсем дебилом стал . flushed А если бы "Спартак" в самый последний момент не увел у Краснодара Жиго,тогда все равно бы Дзюба был виноват?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№29 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
хм,так то виноваты ещё дзюбины папа с мамой smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
№28 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Смотрящий
Заметьте, не я это сказал! )

Ну, заметил, что не Вы , а дальше развивайте тематику или же опять сам кот должен втюхать простые истины?

Цитата: капля никотина
Я бы даже сказал что они били по одному мячу. КОНТАКТА МЕЖДУ ИГРОКАМИ НЕ БЫЛО

Учитель, тебе абсолютно нет резона настраивать кота вместе с дружественными бакланами на поджог свинарни. Короче говоря, этот негритосик посмел прыгнуть ногой , даже не коснувшись мяча. Не извиняясь ни разу , насрал кучу дерьма и улыбался как последняя скотина в африке.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№27 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:34) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Городовой
Вот помню Промес сзади лупанул по Данни и порвал ему кресты

Пuздабол обыкновенный. Семейство питерских. Вид - баклан.

Цитата: SPV
Данни бил по мячу заблокированному Промесом

Я бы даже сказал что они били по одному мячу. КОНТАКТА МЕЖДУ ИГРОКАМИ НЕ БЫЛО. Если чумазые имеют какие то претензии к чему - то это мяч. Его, блеать, и eбите
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№26 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:17) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
ахахах ! *** маразм свиной крепчал =)

Уже и Талалаев свиной...

Цитата: utekay
Цитата: Пивовед
может, тогда вам лучше вообще не выходить на поле, в таком случае ?

каком-таком?
не путай Зенит Великолепный с погаными...

Да как спутаешь Садыринско - Морозовский Зенит с этим...

Цитата: yuri
Лучше сдохнуть чем слушать субъективный бред.

Заметьте, не я это сказал! )


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№25 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:02) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: SPV
Видео в студию. Данни бил по мячу заблокированному Промесом

Ну и ? В чем тогда смертный грех Дзюбы кардинально отличается от Промяса? Борща не предлагать, кот сразу объявляет голодовку. Лучше сдохнуть чем слушать субъективный бред.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№24 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 12:02) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Пивовед
не суетись, раз не вдуплил о чём текст.

я только привёл маразматическую цитату Егорова, похоже, к сожалению, посыпавшегося из толкового судьи в человека Системы.
именно он ляпнул про то, что Дзюба играл неумышленно, и толкал соперника в разрешённую часть спины.(С)

Кто-нибудь может показать Карту спины с указанием разрешённых частей на ней ?

суть в том что не важно было там вообще нарушение или нет. никакой грубости там точно не было. даже если Дзюба и нарушал. разрыв связок, это такая травма, которую специально нанести не возможно. как бы ты там не бил соперника. можно просто неудачно оступиться, и порвать связки. неужели кто то реально считает, что Дзюба в том эпизоде осознанно и намеренно грубо играл и наносил травму?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№23 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:49) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Городовой]Вот помню Промес сзади лупанул по Данни и порвал ему кресты.
Ты идиот? Видео в студию. Данни бил по мячу заблокированному Промесом
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№22 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:45) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
По такой логике виновата жадность Федуна, пожалевший дать игрочиле столько, сколько он просил, перед уходом в Зенит.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№21 Написал: нетрал (Сегодня, 11:42) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
пюник это где? видимо БОЛЬШОЙ авторитет! joy
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:41) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Нужно на ногах стоять,а вообще вопросы к лыжнику почему игроки без контакта рвут кресты падая


ты, похоже, забыл, как и при каких обстоятельствах порвал кресты Кокорин.
здоровья ему.
возможно, это ещё и общий деградировавший уровень российской спортивной медицины и тренировочного процесса.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:40) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: Городовой
Запасай вазелин,вам сегодня понадобится.

Так вы уже все выкупили! Тем боле ваш матч раньше начнется!

Цитата: Городовой
Последние гастроли Акелы-физрука на горизонте.

КБ болт вам за воротник, что бы шею не терла, и поддерживала слабые позвонки.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№18 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 11:35) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
АНДРЕЙ ТАЛАЛАЕВ: ЭТО ДЗЮБА ВИНОВАТ В ПОРАЖЕНИИ "СПАРТАКА" ОТ "РАПИДА"

Ахренеть аналитика...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:35) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
а-да, толкал в спину специально что


не суетись, раз не вдуплил о чём текст.

я только привёл маразматическую цитату Егорова, похоже, к сожалению, посыпавшегося из толкового судьи в человека Системы.
именно он ляпнул про то, что Дзюба играл неумышленно, и толкал соперника в разрешённую часть спины.(С)

Кто-нибудь может показать Карту спины с указанием разрешённых частей на ней ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:35) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
может, тогда вам лучше вообще не выходить на поле, в таком случае ?

каком-таком?
не путай Зенит Великолепный с погаными...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№15 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 11:34) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
А подруга детства виновата что затащила глушакова в сауну..
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№14 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:32) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Он, пусть и неумышленно,

Еще как умышленно.

Вот помню Промес сзади лупанул по Данни и порвал ему кресты.Там это было не умышленно,но травматично,а тут чистая борьба.В воздухе его никто не сбивал,как ваш Веллитон Игоряна,никто по коленям не бил арабу,упал неудачно,так это его трудности.Нужно на ногах стоять,а вообще вопросы к лыжнику почему игроки без контакта рвут кресты падая.Запасай вазелин,вам сегодня понадобится.Последние гастроли Акелы-физрука на горизонте.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:30) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: afelayz


Восстановил хронологический порядок!

Цитата: Manowar
Идиот что-ли ?

Цитата: Amirovich
маразм

Цитата: RoboGeo
идиот


восстановил порядок смысловой.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Еще как умышленно.

Цитата: Manowar
Идиот что-ли ?

Восстановил хронологический порядок!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:25) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
сегодня свиней вообще всех поубивают smirk


может, тогда вам лучше вообще не выходить на поле, в таком случае ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№10 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 11:24) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Пивовед
*в разрешённую часть спины*(С)

да-да, толкал в спину специально что бы порвать кресты сопернику. ага. только так и не иначе! sob
В матче со Спартаком трое игроков основного состава Зенита не могли принять участие из-за восстановления от разрыва крестообразных связок.И никто не ныл чего то. К сожалению, это составляющая часть современного футбола. скорости большие. нагрузки на игроков громадные. организм не железный
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:23) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
сегодня свиней вообще всех поубивают smirk


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:17) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»



Цитата: Кот КБ Матроскин
Цитата: RoboGeo
спаратака сама виновата...

культурная столица


Цитата: RoboGeo
RoboGeo Эс Пи Би


скорее, клиторная.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Amirovich (Сегодня, 11:16) #
  • +7
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
ахахах ! *** маразм свиной крепчал =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№6 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 11:10) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
спаратака сама виновата...

культурная столица
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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