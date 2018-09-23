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Анатолий Бышовец: Глушаков потерял чувство реальности и чувство такта

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал вывод Дениса Глушакова из основной команды "Спартака".

"Мне кажется, начало всему этому было положено тогда, когда Глушаков стал лучшим игроком «Спартака» и России. Это случилось тогда, когда «Спартак» при Каррере стал чемпионом. И, конечно, мнение Глушакова о том, что Каррера это не топ-тренер и сам факт того, что Денис позволил себе делать итальянскому специалисту замечания, говорит о потере чувства реальности и чувства такта. Иногда бывает такое головокружение от успехов. Но ведь Дениса не взяли летом на чемпионат мира, и принял это решение совсем не Каррера. Похоже, выводов из этого невызова Глушаков не сделал", — приводит слова Бышовца Спорт уик-энд..
Теги: Бышовец Глушаков
Сегодня, 16:01
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(3)
№3 Написал: miktar (Сегодня, 17:15) #
  • -1
  •  (1)

"великанчики" рифмуются со словом -.............ки. вот так.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:24) #
  • +3
  •  (7)

pilulkinab,
Ну он все верно сказал.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 16:11) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А Вы надменные потомки-у вас как с чувством реальности.
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
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