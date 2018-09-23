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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:46
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
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12:16
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Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
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09:23
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
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Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
01:51
Анонс 13-го тура ФНЛ
Анонс 13-го тура ФНЛ
Анатолий Бышовец: Глушаков потерял чувство реальности и чувство такта
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал вывод Дениса Глушакова из основной команды "Спартака".
"Мне кажется, начало всему этому было положено тогда, когда Глушаков стал лучшим игроком «Спартака» и России. Это случилось тогда, когда «Спартак» при Каррере стал чемпионом. И, конечно, мнение Глушакова о том, что Каррера это не топ-тренер и сам факт того, что Денис позволил себе делать итальянскому специалисту замечания, говорит о потере чувства реальности и чувства такта. Иногда бывает такое головокружение от успехов. Но ведь Дениса не взяли летом на чемпионат мира, и принял это решение совсем не Каррера. Похоже, выводов из этого невызова Глушаков не сделал", — приводит слова Бышовца Спорт уик-энд..
"Мне кажется, начало всему этому было положено тогда, когда Глушаков стал лучшим игроком «Спартака» и России. Это случилось тогда, когда «Спартак» при Каррере стал чемпионом. И, конечно, мнение Глушакова о том, что Каррера это не топ-тренер и сам факт того, что Денис позволил себе делать итальянскому специалисту замечания, говорит о потере чувства реальности и чувства такта. Иногда бывает такое головокружение от успехов. Но ведь Дениса не взяли летом на чемпионат мира, и принял это решение совсем не Каррера. Похоже, выводов из этого невызова Глушаков не сделал", — приводит слова Бышовца Спорт уик-энд..
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