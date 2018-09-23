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Хёрдур Магнуссон: лично знаю Карреру и хочу у него выиграть

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о знакомстве с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.

"Я лично знаю тренера "Спартака" и хочу у него выиграть. Когда он был вторым тренером в "Ювенутсе", я был совсем молодым и очень многому у него научился. Знаю, что у него хорошая команда. Знаю, как они играют. Могу делать выводы еще по "Ювентусу", — цитирует Магнуссона пресс-служба ЦСКА.
Теги: Магнуссон ЦСКА Спартак Каррера Ювентус
Сегодня, 16:21
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