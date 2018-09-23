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"Локомотив": Фарфан не полетел в Петербург из-за повреждения, полученного в Турции

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан не попал в заявку команды на матч 8-го тура чемпионата России с "Зенитом", так как получил повреждение в игре группового турнира Лиги чемпионов с "Галатасараем" (0:3). Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе московского клуба.

- Он получил небольшое повреждение в матче в Турции и с командой в Санкт-Петербурге не полетел, - сообщили в пресс-службе.


Матч "Галатасарай" - "Локомотив" состоялся во вторник в Стамбуле. 33-летний перуанский форвард провел на поле все 90 минут.
Теги: Фарфан Зенит Локомотив
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