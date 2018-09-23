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ЦСКА - "Спартак": Ханни и Адриано выйдут в стартовом составе

Стали известны составы команд Виктора Гончаренко и Массимо Карреры на дерби в рамках 8 тура чемпионата России. В составе ЦСКА 4 номинальных защитника, в стартовый лист "Спартака" возвращается Луис Адриано.

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин - Бийол, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Обляков - Чалов.

Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Мельгарехо - Фернандо, Зобнин, Попов - Ханни, Самедов, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Петкович, Комбаров, Мамин, Игнатов, Ломовицкий, Тимофеев, Ташаев, Зе Луиш, Педро Роша.
Теги: ЦСКА Спартак Ханни Адриано
Сегодня, 18:00
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10
(5)
№10 Написал: ltx777 Новомосковск (Сегодня, 19:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бросилась в глаза какая то обречённость во взгляде спартаковцев и наоборот уверенность в глазах у игроков ЦСКА.Спартак надо добивать сейчас.Пока они в такой попе.
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№9 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GS
У ЦСКА была пара лишних дней на подготовку.

Календарь посмотри, за средой идет четверг..
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:38) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
А где великий ЗеЛупишь.Впрочем от перестановки г .. суть не меняется.Армии победы.Разгромить физрука и унизить хрюнделей побольнее.Пора Акеле обратно в Италию работать физруком в детской школе,это его потолок.Мамедов заточен под балет,будет падать от любого дуновения ветра)


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 18:37) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
GS,
остается надеяться, что увидим Ташаева, Зелуиша и Ломовицкого сразу после перерыва, что бы усилить игру в атаке и на флангах!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:31) #
  • +3
  •  (3)

СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Поставил тех, кто не играл в Вене. У ЦСКА была пара лишних дней на подготовку.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 18:20) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
херню не несите! Ломовицкий очень сильны парень, хорошо оснащен технически и с хорошей скоростью и пасом! причем может играть, как справа, так и слева! и на поле действовал всегда значительно лучше, чем Хани в игре с Тереком! и сейчас нужно было ставить на фланги быстрых Ташаева и Ломовицкого! а опытных Самедова и Хани имело смысл выпускать во втором тайме, когда соперник подустанет и тут важным становится именно опыт!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: СЕРЖ123 Рязань (Сегодня, 18:12) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ломовицкий вообще непонятный игрок уровня ФНЛ.....Чем он так приглянулся КАРРЕРЕ???????????? Наконец -на скамейке

Состав нормальный...именно опыт поможет нам победить армейцев
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:08) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Судя по всему, Каррера решил проиграть ЦСКА…по другому объяснить наличие явно не готового Адриано в старте невозможно! вновь отсутствует Ташаев! странное решение…

В дерби часто все решает опыт и индивидуальное мастерство, да и не можешь ты знать как реально готов Адриано.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 18:04) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Радует что нет Ломовицкого, напрягает что Самедов... Какого хрена надо было сраться с Динамо если не выпускать Ташаева?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 18:04) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по всему, Каррера решил проиграть ЦСКА…по другому объяснить наличие явно не готового Адриано в старте невозможно! вновь отсутствует Ташаев! странное решение…
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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