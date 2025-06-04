«Топ-3 тренера сезона РПЛ? Что бы ни говорили, «Краснодар» стал чемпионом, и Мусаев этого достоин. Нужно отметить и Николича - вторая часть сезона ЦСКА была фееричная. И третий - Тедеев», - цитирует Федотова Sport24.
«Быки» под руководством Мурада Мусаева впервые в своей истории выиграли чемпионат России, обогнав «Зенит» на одно очко. Красно-синие с Марко Николичем заняли третью строчку, набрав 59 баллов. «Акрон» с Зауром Тедеевым финишировал на девятой позиции в дебютном сезоне в РПЛ. В активе клуба из Тольятти - 35 очков.
Федотов назвал лучших тренеров сезона в РПЛ
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал тройку лучших тренеров прошедшего сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА