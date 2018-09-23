Новости партнеров

Матч "Зенит" - "Локомотив" собрал на стадионе 50 тысяч зрителей

На матче 8 тура чемпионата России между лидером сезона "Зенитом" и действующим чемпионом "Локомотивом" собралось полсотни тысяч зрителей, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

Рекордным в сезоне для петербуржцев остаётся явка на встречу со "Спартаком": тогда игру посетила 61467 зрителей.

Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 18:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:16) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: papic777
круто wink

Из них 35 704 прошли по "бесплатным" билетам.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
круто wink
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.