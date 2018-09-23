Матч "Зенит" - "Локомотив" собрал на стадионе 50 тысяч зрителей

На матче 8 тура чемпионата России между лидером сезона "Зенитом" и действующим чемпионом "Локомотивом" собралось полсотни тысяч зрителей, передаёт корреспондентРекордным в сезоне для петербуржцев остаётся явка на встречу со "Спартаком": тогда игру посетила 61467 зрителей.