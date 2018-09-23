Идеальные Дриусси и Дзюба, роскошный Шатов и абсолютная никакая защита "Локомотива". Оценки лучшего матча сезона

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"Зенит" - 5, "Локомотив" - 3. Количество голов могло бы отразить общие оценки по каждой команде, но столичный клуб наиграл не больше, чем на "двойку". Rusfootball.info оценивает действия участников первого топового матча этого воскресенья.
Несмотря на феерический характер встречи мы должны отметить, что Кузяев сегодня был не очень хорош. Далер много ошибался, много раз терял мяч или дарил его сопернику. В эпизоде с первым голом он побежал совсем не в ту сторону и в итоге не успел заблокировать удар Баринова из своей зоны. Любопытно, что вышедшие по ходу игры Маркизио и Эрнани не смогли сыграть лучше Кузяева. Итальянец, например, не смог прервать проход Миранчука, когда тот забивал свой гол. Бразилец же просто со всеми почестями презентовал "Локомотиву" третий забитый мяч. Но закончим разговор о полузащите в положительных тонах. Паредес не был идеален, но внес свой вклад в победу "Зенита" подачами со штрафных и угловых, чем заслужил неплохую оценку.
Тем не менее, во втором тайме после выхода на поле брата Алексей стал более активен и результативен. Миранчуки, в частности, создали второй гол своей команды. Фернандеш же запомнился в основном участием в мощном наступлении "Локомотива" в конце первого тайма и парочкой заработанных штрафных. Если бы это привело хотя бы к одному взятию ворот, мы могли бы получить несколько иной результат матча. Что касается Дмитрия Тарасова, то что может быть красноречивее двух желтых карточек за четыре минуты?
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Зенит"
Лунев - 3.0Вратарь "сине-бело-голубых" не дотянулся до мяча в эпизоде с голом Баринова, но вряд ли кто-то назовет это ошибкой. Тем более, что в конце первого тайма он стал настоящим спасителем "Зенита". Лунев выдал сразу несколько отличных спасений, которые сохранили ничью на табло. Во втором тайме в ворота Андрея залетели еще два мяча, но обвинить его в этом очень сложно, ведь сначала в дело вмешался рикошет, а затем корявость Эрнани.
Смольников - 4.0, Иванович - 3.0, Нету - 3.0, Набиуллин - 4.0Крайние защитники очень активно провели сегодняшнюю встречу. С их участием было создано много атак, некоторые из которых стали голевыми. В частности, Набиуллин стал автором ассиста в эпизоде с первым голом. При этом Эльмир иногда ошибался, и "Локомотив" зачастую развивал свое наступление именно с его фланга. Но все-таки пользы от Набиуллина было больше. Смольников не отставал от своего партнера и также очень качественно бегал вперед. Центральные защитники "Зенита" сыграли чуть хуже. Нету и Иванович вроде бы сделали много перехватов и выносов, но так или иначе все голы "Локо" пришли из их зоны или из зоны перед ними.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Кузяев - 2.0, Паредес - 3.5, Шатов - 5.0, Ерохин - 4.5, Маркизио - 2.0, Эрнани - 2.0Выдающийся матч для Шатова и Ерохина. На счету Олега два гола, один из которых однозначно войдет в число самых красивых по итогам сезона. Александр же отметился одним взятием ворот и одной голевой передачей. Оценка Ерохина чуть ниже лишь по той причине, что реализация у него была хуже - у него было несколько хороших моментов, в которых он не смог пробить Гильерме.
Несмотря на феерический характер встречи мы должны отметить, что Кузяев сегодня был не очень хорош. Далер много ошибался, много раз терял мяч или дарил его сопернику. В эпизоде с первым голом он побежал совсем не в ту сторону и в итоге не успел заблокировать удар Баринова из своей зоны. Любопытно, что вышедшие по ходу игры Маркизио и Эрнани не смогли сыграть лучше Кузяева. Итальянец, например, не смог прервать проход Миранчука, когда тот забивал свой гол. Бразилец же просто со всеми почестями презентовал "Локомотиву" третий забитый мяч. Но закончим разговор о полузащите в положительных тонах. Паредес не был идеален, но внес свой вклад в победу "Зенита" подачами со штрафных и угловых, чем заслужил неплохую оценку.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
"Локомотив"
Гильерме - 2.0Матч против "Зенита" начался для Маринато не лучшим образом. В эпизоде с первым пропущенным голом есть его вина. На повторе заметно, что вратарь "Локомотива" предполагал, что будет обычная подача и сделал движение вперед, которое и лишило его шансов спасти свою команду. В дальнейшем Гильерме сделал несколько хороших сейвов, не дав забить сопернику до перерыва. Но во втором тайме он ничем не мог и никак не смог помочь избежать поражения. Как он не старался, "Зенит" все равно накидал в его ворота целую авоську.
Идову - 2.5, Кверквелия - 1.0, Чорлука - 2.0, Хеведес - 2.5, Игнатьев - 2.0Оборона "Локомотива" провела провальную встречу. При всем желании мы не найдем возможности похвалить их. Идову и Игнатьев постоянно позволяли соперникам подавать со своих флангов. Чорлука проигрывал борьбу и совершал грубые потери. Кверквелия разрешал продавливать себя и не мог вынести мяч подальше от своих ворот. Хеведес не успевал накрывать своих оппонентов. Дриусси, Дзюба и все остальные игроки "Зенита", по большому счету, делали все, что хотели.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Денисов - 2.5, Баринов - 3.5, Ал. Миранчук - 3.5, Фернандеш - 3.0, Ан. Миранчук - 3.5, Тарасов - 1.0Денисов и Баринов не особо помогали защитникам. Их игра в обороне была подстать всей команде. Единственное, в чем они более-менее молодцы - участие в атаках. В частности, именно они создали первый гол "Локомотива". При этом Баринов был едва ли не самый опасным игроком в составе гостей, поскольку он несколько раз хорошо бил по воротам Лунева. Своими стараниями он затмил Алексея Миранчука и Фернандеша.
Тем не менее, во втором тайме после выхода на поле брата Алексей стал более активен и результативен. Миранчуки, в частности, создали второй гол своей команды. Фернандеш же запомнился в основном участием в мощном наступлении "Локомотива" в конце первого тайма и парочкой заработанных штрафных. Если бы это привело хотя бы к одному взятию ворот, мы могли бы получить несколько иной результат матча. Что касается Дмитрия Тарасова, то что может быть красноречивее двух желтых карточек за четыре минуты?
82 - прекрасно вышел Тарасов: две желтые за пару минут и удаление. pic.twitter.com/HSlm4ti1M3— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 23, 2018
Смолов - 3.5В первые полчаса Федор был абсолютно незаметен. Лишь на 31-й минуте он отметился пристрелочным ударом с правого края. После этого сделал еще несколько выстрелов, но до вратаря они не доходили. Можно вспомнить, что Смолов иногда зарабатывал опасные штрафные, но из них "Локомотив" ничего не выжал. Поэтому в сухом остатке от итогов визита в Санкт-Петербург у Смолова не должно было оставаться ничего, но в конце матча он отметился едва ли не самолично созданным голом.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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