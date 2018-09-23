Идеальные Дриусси и Дзюба, роскошный Шатов и абсолютная никакая защита "Локомотива". Оценки лучшего матча сезона

"Зенит"

Лунев - 3.0

Смольников - 4.0, Иванович - 3.0, Нету - 3.0, Набиуллин - 4.0

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

"Локомотив"

Гильерме - 2.0

Идову - 2.5, Кверквелия - 1.0, Чорлука - 2.0, Хеведес - 2.5, Игнатьев - 2.0

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Денисов - 2.5, Баринов - 3.5, Ал. Миранчук - 3.5, Фернандеш - 3.0, Ан. Миранчук - 3.5, Тарасов - 1.0

82 - прекрасно вышел Тарасов: две желтые за пару минут и удаление. pic.twitter.com/HSlm4ti1M3