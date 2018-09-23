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Илья Геркус: спасибо болельщикам. По игре мне нечего сказать

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус коротко отреагировал на игру и результат матча 7-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Локомотив". Железнодорожники уступили 3:5, а ранее были разгромлены в Лиге чемпионов "Галатасараем" (0:3).

– Спасибо болельщикам, – цитирует Геркуса "СЭ". – По игре мне нечего сказать. Спасибо болельщикам.
Теги: Геркус Локомотив Зенит
Сегодня, 19:36
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Я все понимаю, что в гостях играть очень сложно, но вы же на два дня больше готовились и в итоге, команда проигрывает больше единоборств, проводит меньше атак, только ошибается отлично.
Чарли снова похоже на больничном, Саба какой-то дерганный, Ману пока так и не стал играть больше на команду, хотя старание видно. Леша Миранчук прибавляет, не хватило конечно Крыховяка и Джеффа, они бы смогли организовать больше атак.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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