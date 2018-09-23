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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Гончаренко не смог прийти на пресс-конференцию из-за рейса на похороны экс-президента БАТЭ (2)
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"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
ЦСКА победил "Спартак" в "баннерной войне" (видео)
Фанаты ЦСКА и "Спартака" традиционно организовали перфомансы перед началом дерби между командами. Баннер хозяев получился не только более впечатляющим, но и выиграл с технической точки зрения: спартаковцы не смогли развернуть первые три буквы на баннере "спартаковские фанаты". Развернуть надпись полностью они смогли только по ходу встречи.
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