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ЦСКА победил "Спартак" в "баннерной войне" (видео)

Фанаты ЦСКА и "Спартака" традиционно организовали перфомансы перед началом дерби между командами. Баннер хозяев получился не только более впечатляющим, но и выиграл с технической точки зрения: спартаковцы не смогли развернуть первые три буквы на баннере "спартаковские фанаты". Развернуть надпись полностью они смогли только по ходу встречи.

Теги: ЦСКА Спартак Rвидео
Сегодня, 19:42
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(9)
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
автор даун


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бред какой-то...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 19:52) #
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  •  (11)

Автор ты конченый идиот
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:49) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Терек»
Пи***ц эта новость для полных дебилов, у которых уровень интеллекта, как у валенка запостившего ))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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