Новости партнеров

Александр Ширко: "Спартаку" надо искать нового тренера

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко в отношении тренера красно-белых Массимо Карреры настроен скептически.

«Хорошо, что Каррера в этой круговерти не опускается до слухов, сплетен, комментариев в соцсетях. Но мы говорим о великом клубе. Сейчас нет результата, нет игры, и я не думаю, что нужно какие-то прошлые заслуги оставлять. Мне кажется, нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определённый тупик. Дальше уже, думаю, некуда.

Трудно сказать, какие задачи должен решать «Спартак» с Каррерой в этом сезоне. Задачи ставятся самые высокие, но мы видим, что «Спартак» давно не забивает с игры. Видим, что в игровом плане тоже у команды большие проблемы. Видим, что сейчас очень много скандалов, связанных с футболистами и с их недовольством. Результат зависит от целостности команды и от того, есть ли единый порыв двигаться вперёд. Нужен порядок, нужно, чтобы коллектив работал на победу, а сейчас мы видим, что с разных сторон очень много проблем. Конечно, это мешает», — цитирует Ширко Чемпионат со ссылкой на эфир передачи «После футбола».
Теги: Ширко Спартак Каррера ЦСКА
Сегодня, 22:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(6)
№9 Написал: Хрюкотавр (Сегодня, 23:41) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: VitL
online
Болеет за:
«Спартак»

эххх, опять надо строить новую команду


Да.
О очень долго
Пока не схлынет все многолетнее говно с вас,не будет у вас команды.
Регистрация: 20.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ключевое слово ..... о ВЕЛИКОМ клубе .
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 23:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
эххх, опять надо строить новую команду
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 23:31) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Спартаку нужно искать качественных футболистов в зимнее окно


..и.влюбую форточку - может сквозняком надует ?


--------------------
" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№5 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 23:23) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак должен был обыгрывать ЦСКА даже потому что просто выше классом!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Хрюкотавр (Сегодня, 23:18) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Quincy
Спартаку нужно искать качественных футболистов в зимнее окно



Не Франя...ты точно замерзший соловей.
ВАС везде, шпилят все кому не лень.
"Франя фон манчест энд Ковач," в какое очко свиное в зиму к вам поедут все Фалькао мира?
Иди вешайся,сезону писда.
Регистрация: 20.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 23:02) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ширко прав, Макар потерял свой главный плюс в виде мотивации, эта тема работает только на свеженького . Очень много не логичных решений по составу и заменам, кстати когда был Пилипчук все было в копилочку
Да и команду антонов драли легко и не напрягаясь joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:59) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно никакому спартачу,кто помнит тот Спартак,не понравится нонешняя игра.Нет завершения и мысли.Расчет на индивидуальное мастерство и стандарты.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Quincy (Сегодня, 22:56) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Спартаку нужно искать качественных футболистов в зимнее окно
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.