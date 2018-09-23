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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Крутой Влашич, неоднозначный Фернандо. Оценки матча ЦСКА - "Спартак"
Главное дерби страны закончилось ничейным исходом. Rusfootball.info оценил действия футболистов обеих команд
Игорь Акинфеев 2.5 У спартаковцев сегодня дружно сбился прицел. На десятку выстрелов пришелся лишь один удар в створ от Фернандо – и тот оказался голевым. Спасать голкиперу сборной так и не пришлось. А в случае со штрафным сказалось высокое исполнительское мастерство соперника.
Марио Фернандес 4.0 Марио провел уверенную встречу. В начале матча дал слабину и упустил Ханни, создавшего момент, но в дальнейшем действовал без ошибок в обороне. Активно подключался как всегда и выводил партнеров на ворота, а также имел собственный момент, но не реализовал.
Никита Чернов 3.0 Российский защитник играл надежно, за исключением эпизода в начале игры, когда был упущен Луис Адриано. Играл уверенно и чисто, в отличие от того же Бекао. У чужих ворот имел несколько возможностей для удара, но ничем хорошим помочь не смог.
Кирилл Набабкин 4.0 Заметно, что в обновленной команде Кирилл Набабкин чувствует себя лидером. Это проявляется и на поле. Кирилл спорит с арбитром, берет на себя игру и бьет по воротам. Во втором тайме его передача стала голевой на Влашича.
Бекао 3.5 На замену Понтусу Вернблуму нашелся человек, играющий временами очень грязно. В сегодняшней встрече бразилец временами перебарщивал с агрессией. Повезло, что отделался лишь одним горчичником.
Иван Обляков 3.0 В этой игре Иван больше запомнился своими стандартными положениями, нежели каким-то креативом у чужих ворот. Не самый удачный матч для молодого россиянина.
Яка Бийол 3.5 Яка начал голевую атаку, неоднократно разгонял атаки по ширине точными диагональными передачами. Мало что дал создать сопернику в опорной зоне.
Никола Влашич 4.5 Очередной матч в актив новичку красно-синих. Быстрое движение, интересные передачи, несколько передач на гол партнерам и, конечно, забитый мяч. Соперникам в России пока тяжело справляться с этим полузащитником.
Алан Дзагоев 3.0 Дзагоев привычно для себя радовал гиперактивностью. Много пытался бить, но все удары накрывались спартаковцами. А те, что не были заблокированы оказались мимо цели.
Федор Чалов 3.0 Федор вольготно себя чувствовал в первые полчаса. Умело уходил от Боккетти на ударную позицию, а вот затем под жесткой опекой защитников красно-белых пропал.
Ильзат Ахметов 2.5 Ильзат на первых порах радовал креативными действиями, а затем просто растворился на поле и не был заметен.
Сигурдссон, Жамалетдинов, Насимура б/о Игроки скамейки имели небольшой отрезок, но запомниться чем-то за этот период не удалось. Только Сигурдссон едва не упустил Тимофеева.
Александр Максименко 3.0 В схожем положении, что и Игорь Акинфеев, оказался вратарь «Спартака». Только вот один раз Александру пришлось вступить в игру – вышло удачно, а вот с ударом Влашича справиться не вышло.
Николай Рассказов 3.0 Рассказов допустил несколько грубых позиционных ошибок. От этого пришлось Боккетти страховать молодого партнера. С его фланга пришел голевой эпизод и было несколько опасных моментов.
Сальваторе Боккетти 2.5 Не самый удачный матч для итальянца. В первые двадцать минут трижды армейцы били из-под него крайне опасно. Повезло, что был сбит прицел. Затем все было неплохо, но в концовке не успел подстраховать Фернандо, что привело к голу.
Георгий Джикия 4.0 Джикия выходит на свои кондиции времен чемпионского сезона. Действовал полезно в штрафной, постоянно выигрывал единоборства, когда нужно включался надежно в подкате.
Лоренсо Мельгарехо 3.0 Неудачная игра парагвайца. Передачи вперед обычно заканчивались браком, а через его зону комфортно прогуливались игроки ЦСКА.
Ивелин Попов 3.0 В этой встрече Попова не нагружали какими-то созидательными задачами. Основное время перекрывал зоны для передач. Нередко, когда у него оказывался снаряд, он им распоряжался не всегда верно.
Александр Самедов 2.5 Видимо, в тактическом плане не было развития атак через правый фланг, поэтому Александр сегодня остался практически без мяча. Однажды отметился прострелом и пробил неточно с дальней дистанции.
Фернандо 3.0 Забил отличный гол со стандарта, а вот игра в опорной зоне оставляет желать лучшего. Сколько комбинаций проходило через него у хозяев можно устать считать. Закономерным итогом стал гол Влашича.
Роман Зобнин 3.5 Российский полузащитник проделал огромный объем работы, мало допускал брака в передачах. Не выключался из игры даже в концовке. Чего стоит только рейд до чужой штрафной от центра поля.
Софьян Ханни 3.0 На фланг алжирца выпала основная нагрузка в атаке. Ему удалось создать два голевых эпизода. Сначала Адриано пробил влет мимо ворот, а затем Тимофеев пробил правее створа ворот. Пока до Промеса далеко, но это все равно лучше Самедова и Роши.
Луис Адриано 3.0 Бразилец постепенно начинает приходить в себя. В дерби качественно боролся с защитниками армейцев. Выдал шикарную передачу на Тимофеева в концовке, а в первом тайме мог сам забивать. Но пока результативных действий в активе Луиса по-прежнему нет.
Артем Тимофеев 3.0 Имел отличный голевой шанс, но приложить точно по воротам не получилось.
Ташаев, Игнатов б/о
Виталий Поморцев, Rusfootball.info
ЦСКА
Игорь Акинфеев 2.5 У спартаковцев сегодня дружно сбился прицел. На десятку выстрелов пришелся лишь один удар в створ от Фернандо – и тот оказался голевым. Спасать голкиперу сборной так и не пришлось. А в случае со штрафным сказалось высокое исполнительское мастерство соперника.
Марио Фернандес 4.0 Марио провел уверенную встречу. В начале матча дал слабину и упустил Ханни, создавшего момент, но в дальнейшем действовал без ошибок в обороне. Активно подключался как всегда и выводил партнеров на ворота, а также имел собственный момент, но не реализовал.
Никита Чернов 3.0 Российский защитник играл надежно, за исключением эпизода в начале игры, когда был упущен Луис Адриано. Играл уверенно и чисто, в отличие от того же Бекао. У чужих ворот имел несколько возможностей для удара, но ничем хорошим помочь не смог.
Кирилл Набабкин 4.0 Заметно, что в обновленной команде Кирилл Набабкин чувствует себя лидером. Это проявляется и на поле. Кирилл спорит с арбитром, берет на себя игру и бьет по воротам. Во втором тайме его передача стала голевой на Влашича.
Бекао 3.5 На замену Понтусу Вернблуму нашелся человек, играющий временами очень грязно. В сегодняшней встрече бразилец временами перебарщивал с агрессией. Повезло, что отделался лишь одним горчичником.
Иван Обляков 3.0 В этой игре Иван больше запомнился своими стандартными положениями, нежели каким-то креативом у чужих ворот. Не самый удачный матч для молодого россиянина.
Яка Бийол 3.5 Яка начал голевую атаку, неоднократно разгонял атаки по ширине точными диагональными передачами. Мало что дал создать сопернику в опорной зоне.
Никола Влашич 4.5 Очередной матч в актив новичку красно-синих. Быстрое движение, интересные передачи, несколько передач на гол партнерам и, конечно, забитый мяч. Соперникам в России пока тяжело справляться с этим полузащитником.
Алан Дзагоев 3.0 Дзагоев привычно для себя радовал гиперактивностью. Много пытался бить, но все удары накрывались спартаковцами. А те, что не были заблокированы оказались мимо цели.
Федор Чалов 3.0 Федор вольготно себя чувствовал в первые полчаса. Умело уходил от Боккетти на ударную позицию, а вот затем под жесткой опекой защитников красно-белых пропал.
Ильзат Ахметов 2.5 Ильзат на первых порах радовал креативными действиями, а затем просто растворился на поле и не был заметен.
Сигурдссон, Жамалетдинов, Насимура б/о Игроки скамейки имели небольшой отрезок, но запомниться чем-то за этот период не удалось. Только Сигурдссон едва не упустил Тимофеева.
Спартак
Александр Максименко 3.0 В схожем положении, что и Игорь Акинфеев, оказался вратарь «Спартака». Только вот один раз Александру пришлось вступить в игру – вышло удачно, а вот с ударом Влашича справиться не вышло.
Николай Рассказов 3.0 Рассказов допустил несколько грубых позиционных ошибок. От этого пришлось Боккетти страховать молодого партнера. С его фланга пришел голевой эпизод и было несколько опасных моментов.
Сальваторе Боккетти 2.5 Не самый удачный матч для итальянца. В первые двадцать минут трижды армейцы били из-под него крайне опасно. Повезло, что был сбит прицел. Затем все было неплохо, но в концовке не успел подстраховать Фернандо, что привело к голу.
Георгий Джикия 4.0 Джикия выходит на свои кондиции времен чемпионского сезона. Действовал полезно в штрафной, постоянно выигрывал единоборства, когда нужно включался надежно в подкате.
Лоренсо Мельгарехо 3.0 Неудачная игра парагвайца. Передачи вперед обычно заканчивались браком, а через его зону комфортно прогуливались игроки ЦСКА.
Ивелин Попов 3.0 В этой встрече Попова не нагружали какими-то созидательными задачами. Основное время перекрывал зоны для передач. Нередко, когда у него оказывался снаряд, он им распоряжался не всегда верно.
Александр Самедов 2.5 Видимо, в тактическом плане не было развития атак через правый фланг, поэтому Александр сегодня остался практически без мяча. Однажды отметился прострелом и пробил неточно с дальней дистанции.
Фернандо 3.0 Забил отличный гол со стандарта, а вот игра в опорной зоне оставляет желать лучшего. Сколько комбинаций проходило через него у хозяев можно устать считать. Закономерным итогом стал гол Влашича.
Роман Зобнин 3.5 Российский полузащитник проделал огромный объем работы, мало допускал брака в передачах. Не выключался из игры даже в концовке. Чего стоит только рейд до чужой штрафной от центра поля.
Софьян Ханни 3.0 На фланг алжирца выпала основная нагрузка в атаке. Ему удалось создать два голевых эпизода. Сначала Адриано пробил влет мимо ворот, а затем Тимофеев пробил правее створа ворот. Пока до Промеса далеко, но это все равно лучше Самедова и Роши.
Луис Адриано 3.0 Бразилец постепенно начинает приходить в себя. В дерби качественно боролся с защитниками армейцев. Выдал шикарную передачу на Тимофеева в концовке, а в первом тайме мог сам забивать. Но пока результативных действий в активе Луиса по-прежнему нет.
Артем Тимофеев 3.0 Имел отличный голевой шанс, но приложить точно по воротам не получилось.
Ташаев, Игнатов б/о
Виталий Поморцев, Rusfootball.info
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