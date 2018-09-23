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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Массимо Каррера: я доволен результатом и игрой ребят, парни отдали душу
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен игрой своей команды в дерби с ЦСКА (1:1).
— Я доволен результатом, и прежде всего игрой своих ребят. Они выложились по полной программе, отдали игре душу. Это главное для меня.
— Показалось, что во втором тайме «Спартак» думал только о контратаках. Был ли у вас другой план, и если да, то почему его не получилось реализовать?
— Не согласен. Мы пытались играть так, как умеем. ЦСКА, кстати, тоже действовал на контратаках. Вот в первом тайме нам действительно не хватало смелости в игре с мячом.
— Почему так долго находился на поле Попов? Он, похоже, не вошел в игру.
— Снова не согласен. Попов проделал много работы. Делал то, что должен был. Потому и оставался на поле.
— Вчера Глушаков и Ещенко играли за дубль. Ждать ли их возвращения в основу?
— На данный момент нет.
— Почему?
— Я так решил. Матч молодежек я не смотрел, у нас в это время была тренировка.
— Не боялись выпускать в концовке такого важного матча совсем молодого Игнатова?
— Нет, потому что этот парень готов играть. Да, он может ошибиться. Но он здорово работает, и я знаю, что он может дать команде, — цитирует Карреру пресс-служба «Спартака»
— Я доволен результатом, и прежде всего игрой своих ребят. Они выложились по полной программе, отдали игре душу. Это главное для меня.
— Показалось, что во втором тайме «Спартак» думал только о контратаках. Был ли у вас другой план, и если да, то почему его не получилось реализовать?
— Не согласен. Мы пытались играть так, как умеем. ЦСКА, кстати, тоже действовал на контратаках. Вот в первом тайме нам действительно не хватало смелости в игре с мячом.
— Почему так долго находился на поле Попов? Он, похоже, не вошел в игру.
— Снова не согласен. Попов проделал много работы. Делал то, что должен был. Потому и оставался на поле.
— Вчера Глушаков и Ещенко играли за дубль. Ждать ли их возвращения в основу?
— На данный момент нет.
— Почему?
— Я так решил. Матч молодежек я не смотрел, у нас в это время была тренировка.
— Не боялись выпускать в концовке такого важного матча совсем молодого Игнатова?
— Нет, потому что этот парень готов играть. Да, он может ошибиться. Но он здорово работает, и я знаю, что он может дать команде, — цитирует Карреру пресс-служба «Спартака»
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