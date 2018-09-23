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Массимо Каррера: я доволен результатом и игрой ребят, парни отдали душу

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен игрой своей команды в дерби с ЦСКА (1:1).

— Я доволен результатом, и прежде всего игрой своих ребят. Они выложились по полной программе, отдали игре душу. Это главное для меня.

— Показалось, что во втором тайме «Спартак» думал только о контратаках. Был ли у вас другой план, и если да, то почему его не получилось реализовать?

— Не согласен. Мы пытались играть так, как умеем. ЦСКА, кстати, тоже действовал на контратаках. Вот в первом тайме нам действительно не хватало смелости в игре с мячом.

— Почему так долго находился на поле Попов? Он, похоже, не вошел в игру.

— Снова не согласен. Попов проделал много работы. Делал то, что должен был. Потому и оставался на поле.

— Вчера Глушаков и Ещенко играли за дубль. Ждать ли их возвращения в основу?

— На данный момент нет.

— Почему?

— Я так решил. Матч молодежек я не смотрел, у нас в это время была тренировка.

— Не боялись выпускать в концовке такого важного матча совсем молодого Игнатова?

— Нет, потому что этот парень готов играть. Да, он может ошибиться. Но он здорово работает, и я знаю, что он может дать команде, — цитирует Карреру пресс-служба «Спартака»
Теги: Каррера Спартак ЦСКА
Вчера, 23:41
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(0)
№5 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 00:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rigoletto
думаю что всё будет хорошо

Здорово! blush

Цитата: rigoletto
Радует во всей этой истории что молодежь свою заигрывают.

ДЫК,или новыйногранённый алмаз или старый пепел для унавозки...


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№4 Написал: jvaka88 (Вчера, 23:55) #
  • +3
  •  (3)

Каррера под большим давлением, и есть ощущения что пока не осознает всей ситуации, удачи ему не важно с мясными или уже без них. А вообще за ширмай всех этих скандалов и сплетен, как то без внимания прессы и болельщиков остаётся Ростов, который плывет себе под шумок в тройке лидеров...
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: rigoletto Белгород (Вчера, 23:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Радует во всей этой истории что молодежь свою заигрывают.


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: V.o.r.o.n (Вчера, 23:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
отскочили вы так уж и признай smile никакой игры у спартака и в помине нет, только стандарты
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
...ну уж насчёт "отдатия души" - это какое-то массонство...чертовщина... imp


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
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