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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Кокорин: "Локомотив" приехал в Питер играть в "автобус", но быстрый гол все изменил
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Локомотивом" (5:3) поделился мнением об игре соперника.
"Локо" приехал в Питер ,по сути, играть в "автобус", поставив пять защитников.
Но мы забили быстрый гол и сценарий игры поменялся", – сказал Кокорин.
Известия
"Локо" приехал в Питер ,по сути, играть в "автобус", поставив пять защитников.
Но мы забили быстрый гол и сценарий игры поменялся", – сказал Кокорин.
Известия
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