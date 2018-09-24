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Кокорин: "Локомотив" приехал в Питер играть в "автобус", но быстрый гол все изменил

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Локомотивом" (5:3) поделился мнением об игре соперника.

"Локо" приехал в Питер ,по сути, играть в "автобус", поставив пять защитников.

Но мы забили быстрый гол и сценарий игры поменялся", – сказал Кокорин.

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Теги: Кокорин Локомотив Зенит
Сегодня, 09:10
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