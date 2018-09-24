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Геннадий Орлов: Тарасов - это просто тихий ужас

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру Дмитрия Тарасова в матче "Зенит" - "Локомотив" (5:3).

Напомним, Дмитрий Тарасов заменил травмированного Ведрана Чорлуку и получил две желтые карточки за две минуты.

"Дмитрий Тарасов это просто тихий ужас. В таком важном матче выйти и удалиться за две минуты. Просто не попал в игру.

В эпизоде со второй карточкой Дзюба от него уже убегал, врывался в штрафную. Надо было фолить. А вот в первом моменте фол был неоправдан", - сказал Орлов.

СЭ
Теги: Орлов Зенит Локомотив Тарасов
Сегодня, 10:57
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:04) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Обычное дело для игрока скучной дрЭзины, в чём ужас - непонятно.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 10:59) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Шинник»
орлов - болтливый ужас
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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