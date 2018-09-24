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СМИ: руководство "Локомотива" доверяет Семину и не собирается его увольнять

По информации Чемпионата, главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин продолжит работу с командой.

Источник сообщает, что руководство клуба полностью доверяет тренеру и не намерено производить изменения в тренерском штабе команды, несмотря на неудачный старт текущего сезона.

"Локомотив" после восьми туров РПЛ занимает 11-е место, одержав на старте сезона всего две победы.

Чемпионат
Теги: Локомотив Семин
Сегодня, 13:23
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№8 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
СуперШтангист,
Когда ж ты умолкнешь дерьмо опущенное!!!
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:44) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: михаил ростов
Цитата: СуперШтангист
Ну я их могу понять, идеальный собутыльник, а тренер из него, как из дерьма - пуля.

Интересно , а как же он их чемпионами сделал ?

Когда у твоих соперников кризис, типа нынешнего спартаковского, при солидных вложениях можно быть " на коне".
А когда соперники его преодолеют, как в этом году, станет ясен истинный уровень.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: михаил ростов (Сегодня, 13:40) #
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  •  (3)

Цитата: СуперШтангист
Ну я их могу понять, идеальный собутыльник, а тренер из него, как из дерьма - пуля.

Интересно , а как же он их чемпионами сделал ?
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:35) #
  • -2
  •  (4)

Источник сообщает, что руководство клуба полностью доверяет тренеру и не намерено производить изменения в тренерском штабе команды, несмотря на неудачный старт текущего сезона.


Стандартый месседж перед увольнением.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:35) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Ну я их могу понять, идеальный собутыльник, а тренер из него, как из дерьма - пуля.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Уверен, что следующим успешным тренером Локо может и должен стать (опять) Черевченко. Это Локомотивец, который уже набрался опыта и с молодежкой Локо и с основой Локо и с Балтикой в ФНЛ.
При этом его приход в Балтику стал для самой Балтики лучшим периодом за последние годы.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 13:30) #
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  •  (5)
online

Ю.Сёмину, самому бы подать в отставку, ведь Игры нет и... не будет. Просто , как патриот, - в интересах команды.
Посмотрел ближайшие матчи "Локомотива" (до перерыва на игры Сборной):
-Балтика (Кубок - на выезде) - проиграют вторым составом ( первому не до Кубка),
-Ахмат (Грозный) - ничья,
-Шальке (Германия) - проиграют,
-ЦСКА - проиграют
Что еще ждать Ю.Сёмину ????????
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Что и требовалось доказать.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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