Молодежка "Крыльев Советов" в результативном матче переиграла своих сверстников из "Краснодара"

Дубль Голенкова принес молодежке победуhttps://t.co/EKquT7JlZY — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 24, 2018

Молодежный команда "Крыльев Советов" дома оказалась сильнее своих соперников из "Краснодара" в 8-м туре молодежного чемпионата.После этой победы "Крылья" поднялись на 9 место, имея в активе 10 очков. "Быки" же с 13 очками остались на 4 позиции.