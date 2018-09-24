Новости партнеров

Молодежка "Крыльев Советов" в результативном матче переиграла своих сверстников из "Краснодара"

Молодежный команда "Крыльев Советов" дома оказалась сильнее своих соперников из "Краснодара" в 8-м туре молодежного чемпионата.



После этой победы "Крылья" поднялись на 9 место, имея в активе 10 очков. "Быки" же с 13 очками остались на 4 позиции.
Теги: Крылья Советов Краснодар
Сегодня, 13:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Терек»
С такими воспитанниками,как Бенедык, Сперцян, Пидлисняк просёр краснодарской суперакадемии был весьма очевиден.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.