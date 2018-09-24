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Давид Юрченко успешно перенес операцию в Германии

Голкипер "Енисея" Давид Юрченко вчера был успешно прооперирован в связи с травмой колена успешно перенес операцию на колене.

32-летний вратарь получил травму в матче 7-го тура РПЛ против "Рубина" (0:1).



Срок восстановления составит месяц.
Теги: Енисей Юрченко
Сегодня, 14:13
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