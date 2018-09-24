Давид Юрченко успешно перенес операцию в Германии

Все прошло отлично !

Двигаемся дальше ???? pic.twitter.com/tKjbrx6NNz — David Yurchenko (@YurchenkoDavid) September 24, 2018

Голкипер "Енисея" Давид Юрченко вчера был успешно прооперирован в связи с травмой колена успешно перенес операцию на колене.32-летний вратарь получил травму в матче 7-го тура РПЛ против "Рубина" (0:1).Срок восстановления составит месяц.