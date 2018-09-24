Новости партнеров

"Главное - безопасность" - РПЛ объяснила почему фанатов "Спартака" не выпускали после дерби

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин объяснил причины того, что болельщиков "Спартака" не выпускали с "ВЭБ Арены" после матча с ЦСКА в течение полутора часов.

"Мы собираем всю информацию по этому вопросу. Это решение было принято исключительно из-за вопроса безопасности.

Понимаете, отслеживаются все маршруты движения и пересечения потоков. Естественно, никто не держал бы болельщиков, если бы все спокойно разошлись.

Все делалось в целях обеспечения безопасности людей, чтобы не было потасовок и болельщики спокойно добрались домой", – сказал Мейтин.

СЭ
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 14:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(5)
№6 Написал: marlok Иваново (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
И вот после этого удивляются, что народ не ходит на стадион. Я конечно не москвич и чего-то могу не знать, но как люди, в том числе и с детьми, потом смогли добираться домой.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Врет, однозначно! Какое дело вшивому и затрапезному Мейтину до безопасности в общественном месте, которым является улица и метро? Это дело исключительно, ПОЛИЦИИ. Этого гондона привлечь по статье 330 УК РФ за самоуправство.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 15:15) #
  • +4
  •  (12)

Может лучше сначала проводить домой гостей?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:12) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: RenarTickle
А... намёк понятен. Стало быть, просекли, что армейцы поджидали (могли поджидать - ?) мясных в разных местах по пути следования... Может, даже предотвратили очередное побоище...

А вы забыли акцию " Вся россия, вся Москва - ненавидит ЦСКА")) Конечно, часть ЦКГшников захотела вам накостылять.

Сами себе создали проблемы, потом плачетесь, какие все вокруг плохие.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:08) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А... намёк понятен. Стало быть, просекли, что армейцы поджидали (могли поджидать - ?) мясных в разных местах по пути следования... Может, даже предотвратили очередное побоище...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:54) #
  • -3
  •  (15)

Господа фаны "Спартака", так вы, оказывается, звери? )))
Господа! Вы звери, господа? ( из кинофильма "Раба любви" )....
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.