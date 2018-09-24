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"Краснодар" благодаря дублю Ари и голу Сулейманова разгромил "Крылья Советов"

В матче 8-го тура чемпионата России "Крылья Советов" потерпели на своем поле поражение от "Краснодара".

Чемпионат России

8 тур

"Крылья Советов" – "Краснодар" 0:3

Голы: Ари, 69, 71, Сулейманов, 81.

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Зотов, Надсон, Самарджич, Рохель (Молло, 77), Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников (Корниленко, 65).

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 65), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 75), Куэва (Рамирес, 65), Ари.

Предупреждения: Газинский, 10, Спайич, 24, Рохель, 30, Мияйлович, 32, Ткачук, 36.
Теги: Крылья Советов Краснодар
Сегодня, 20:22
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18
(1)
№18 Написал: anonymous (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (1)

как от Смолова избавились так игра и пошла
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№17 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (5)

Тихонов был отличный игрок и отличный, со слов, парень. Да и на экране великолепно смотрелся. Что потом с ним стало? Какие-то действия на свинотрибуне, заявления, черти что. Может, он сейчас "бромонтан" жрет? Всякое бывает же. Тут лишь изнутри КС просветят попозже.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
поменяйте местами свиней с быками confused (табл.)


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№15 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 21:18) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: patriot
Молодцы! Вот порадовали так порадовали!
Шапи - самый эффективный игрок РПЛ!

smile И всего-то надо было только избавиться от расписного мажора.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 20:56) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Очередная бромантановая легенда из 90-х позорит профессию "отечественный тренер". Крыльям нужно избавляться от этого клоуна.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№13 Написал: yutal г. Санкт-Петербург (Сегодня, 20:47) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
Игра радует. Правильно что Федора продали.
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 20:43) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
Уверен будем в тройке, после 6 выездов и на 2 месте!

Нууу, всё конечно может быть, но если брать последние лет 5 то всё время первый круг херачите всех а потом тихо-тихо так сдуваетесь...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№11 Написал: украб (Сегодня, 20:37) #
  • -6
  •  (10)

респект что не стали дог катать как ростов с уфой, а продолжают погоню за политмешком
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 20:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
На позитиве, сломали Андрюшкин автобус бей-беги, а убрать центрального защитника это было сильно, но глупо..


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
№9 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:34) #
  • +3
  •  (7)

Краснодар с выездной победой с крупным счётом!
Нравится мне,как играют краснодарцы...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 20:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Краснодар с хорошим настроением вернулся из Турции, поймал свою игру. Горячий русский парень, бразильского происхождения, Ари, остыл, за период дисквалификации, одумался,забил два красавца.Сулейманов, просто "джокер" Краснодара.. "Крыльям" – не повезло, не реализовали свои моменты..Не сломались, играли...Жаль, если Тихонова ( на спортивных сайтах бродят разговоры)уберут, лучше не будет...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: net.81 (Сегодня, 20:32) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: madhate
как чуял что будет перфоманс "аля анжи" и не стал брать билет. жалко тихонова, но с таким составом инвалидов в премьер лиге делать нечего

А нахрена Тихонов или сам набирал этих инвалидов или соглашался на них?
А если его не спрашивали кого брать, то что это за тренер? Значит ему похрену кто будет, что будет и никакой своей тренерской игры и самоуважения.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: Alex_Jj Alex_Jj (Сегодня, 20:29) #
  • +2
  •  (4)

Ари!! Шапи! С красивой победой, Краснодар! Так держать!!!
Регистрация: 9.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Молодцы! Вот порадовали так порадовали!
Шапи - самый эффективный игрок РПЛ!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№4 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 20:27) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Уверен будем в тройке, после 6 выездов и на 2 месте!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№3 Написал: лад USSR (Сегодня, 20:25) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар не плох в чемпионате. После ухода Федора появилось больше ходов в нападении. Играют хорошо, результат матча закономерен.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: madhate Вальхалла (Сегодня, 20:24) #
  • +4
  •  (6)

как чуял что будет перфоманс "аля анжи" и не стал брать билет. жалко тихонова, но с таким составом инвалидов в премьер лиге делать нечего
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 20:24) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
если первый тайм можно назвать равным, то второй, конечно, как Краснодар пошёл давить, так и всё, на 20 минут Крыльев только и хватило

с другой стороны, не понимаю претензии к Тихонову, с таким составом что-то другого ожидать нельзя
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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