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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Краснодар" благодаря дублю Ари и голу Сулейманова разгромил "Крылья Советов"
В матче 8-го тура чемпионата России "Крылья Советов" потерпели на своем поле поражение от "Краснодара".
Чемпионат России
8 тур
"Крылья Советов" – "Краснодар" 0:3
Голы: Ари, 69, 71, Сулейманов, 81.
"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Зотов, Надсон, Самарджич, Рохель (Молло, 77), Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников (Корниленко, 65).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 65), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 75), Куэва (Рамирес, 65), Ари.
Предупреждения: Газинский, 10, Спайич, 24, Рохель, 30, Мияйлович, 32, Ткачук, 36.
Чемпионат России
8 тур
"Крылья Советов" – "Краснодар" 0:3
Голы: Ари, 69, 71, Сулейманов, 81.
"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Зотов, Надсон, Самарджич, Рохель (Молло, 77), Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников (Корниленко, 65).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 65), Каборе, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 75), Куэва (Рамирес, 65), Ари.
Предупреждения: Газинский, 10, Спайич, 24, Рохель, 30, Мияйлович, 32, Ткачук, 36.
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