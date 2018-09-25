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Шатов о Манчини: не могу даже слышать эту фамилию

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов отказался обсуждать в интервью главного тренера Роберто Манчини, при котором потерял место в составе и был вынужден уйти в аренду в "Краснодар".

"Не могу даже слышать эту фамилию. Не хочу касаться этого тренера и что-то обсуждать. Это уже прошлое. Я открыл для себя новую главу", — сказал Шатов.

СЭ
Теги: Шатов Манчини Зенит
Сегодня, 10:44
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4
(1)
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: foxship
Мда... Пару голов забьют и рот сразу у всех начинает открываться.
Не очень это хорошо.

У него берут вью. Мог их послать, тогда такие же как ты сказа бы что он быдло!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: XERX - (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мдеее,помутузил макаронник олежку!!!(((
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:19) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
все взаимосвязано
если б Манчини не выдворил Дзюбу в Арсенал в аренду (а скорее Дзюба сам этого захотел), то может он и не взял бы себя в руки и вовсе мог бы не попасть на ЧМ.
та же тема с Шатовым...мог быть для себя звездой, а Манчини его встряхнул и опустил с небес на землю
нашим игрокам это необходимо
но вот что Манчини провалился - это факт


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:03) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Мда... Пару голов забьют и рот сразу у всех начинает открываться.
Не очень это хорошо.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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