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Александр Селихов приступил к тренировкам без ограничений

Вратарь "Спартака" Александр Селихов восстановился от травмы и приступил к полноценным тренировкам.

Селихов травмировался в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Из-за повреждения вратарь не попал в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе.

ФК "Спартак"
Теги: Селихов
Сегодня, 13:54
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(3)
№4 Написал: BAMBR Москва (Сегодня, 14:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если Максименко больше не допустит явных косяков,Селихову придётся очень сильно постараться,чтобы вернуть место в основе
Регистрация: 13.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:21) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
кажи чем напрягает? парень отличный, спокойный... Селихов уже перед матчем дрожит!

Да, и к тому семь пропустил от Ливера, выражаясь боксёрским языком, пробитый. Максименко гораздо лучше, и играть готов за идею, не за деньги.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
хорошая новость! давай Саня поскорее набирай форму и в рамку! а то нынешний воротчик, хоть парень и не без таланта, но в рамке сильно напрягает!



скажи чем напрягает? парень отличный, спокойный... Селихов уже перед матчем дрожит!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:58) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
хорошая новость! давай Саня поскорее набирай форму и в рамку! а то нынешний воротчик, хоть парень и не без таланта, но в рамке сильно напрягает!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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