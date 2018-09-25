Александр Селихов приступил к тренировкам без ограничений

Вратарь "Спартака" Александр Селихов восстановился от травмы и приступил к полноценным тренировкам.Селихов травмировался в мае, у него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.Из-за повреждения вратарь не попал в состав сборной России на чемпионат мира. В июле он начал тренироваться по индивидуальной программе.