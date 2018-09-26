Новости партнеров

Борис Игнатьев: введение пенальти в группе ЧМ будет на руку более мастеровитым командам

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что реформы проведения чемпионата мира негативно скажутся на уровне игры.

"Что касается самого увеличения числа команд-участниц, то ФИФА явно жертвует зрелищностью и спортивной составляющей. Из-за команд, которые заведомо не соответствуют уровню чемпионата мира, может заметно снизиться качество футбола".

Идея с послематчевыми пенальти является продолжением данной инициативы. Видимо, таким образом ФИФА хочет избежать появления проходных матчей, поставить победу во главу угла. Это может привести к тому, что коллективы будут более ожесточённо сражаться, добиваться успеха в основное время.

Мастеровитые команды всё равно возьмут своё. Теперь у них будет ещё больше мотивации играть на победу в основное время встречи. Ведь в решающий момент ничьей может и не хватить для достижения нужного результата.

Почему нет? Дополнительного времени не будет. Команды завершат основное время встречи и сразу отправятся пробивать 11-метровые. Всё это затянется максимум на 15 минут. Введение двух дополнительных таймов действительно могло бы вызвать сложности. Здесь же ничего страшного нет", - цитирует Игнатьева RT.
Теги: Игнатьев
Сегодня, 17:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.