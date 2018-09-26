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"Рубин" прошёл "Химки" в Кубке России, Рязанцев забил в свои ворота

"Рубин" одержал победу над "Химками" в матче 1/16 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

"Химки" – "Рубин" 0:1

Гол: Рязанцев, 98 (авто.)

"Химки": Хомич, Рязанцев, Белоус, Данилкин, Смирнов, Филин, Мильдзихов, Нетфуллин, Корян, Мостовой, Алиев.

"Рубин": Бабурин, Устинов, Гранат, Уремович, Байрамян, Р. Камболов, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Шекари (Полоз, 46), Азмун.

Предупреждения: Белоус, 35, Байрамян, 39, Алиев, 43, Р. Камболов, 88, Гранат, 111

Удаления: Р. Камболов, 117
Теги: Рубин Химки
Сегодня, 21:33
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(1)
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Рязанцев вспомнил корни)

а я что то подзабыл ...напомни ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Это тебе не Барселона... Это Химки!!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Паршину привет от РПЛ. Где твои 9:7? Будет 0:16.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:36) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Рязанцев вспомнил корни)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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