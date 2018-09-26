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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Рубин" прошёл "Химки" в Кубке России, Рязанцев забил в свои ворота
"Рубин" одержал победу над "Химками" в матче 1/16 финала Кубка России.
Кубок России
1/16 финала
"Химки" – "Рубин" 0:1
Гол: Рязанцев, 98 (авто.)
"Химки": Хомич, Рязанцев, Белоус, Данилкин, Смирнов, Филин, Мильдзихов, Нетфуллин, Корян, Мостовой, Алиев.
"Рубин": Бабурин, Устинов, Гранат, Уремович, Байрамян, Р. Камболов, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Шекари (Полоз, 46), Азмун.
Предупреждения: Белоус, 35, Байрамян, 39, Алиев, 43, Р. Камболов, 88, Гранат, 111
Удаления: Р. Камболов, 117
Кубок России
1/16 финала
"Химки" – "Рубин" 0:1
Гол: Рязанцев, 98 (авто.)
"Химки": Хомич, Рязанцев, Белоус, Данилкин, Смирнов, Филин, Мильдзихов, Нетфуллин, Корян, Мостовой, Алиев.
"Рубин": Бабурин, Устинов, Гранат, Уремович, Байрамян, Р. Камболов, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Шекари (Полоз, 46), Азмун.
Предупреждения: Белоус, 35, Байрамян, 39, Алиев, 43, Р. Камболов, 88, Гранат, 111
Удаления: Р. Камболов, 117
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