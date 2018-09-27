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Сергей Томаров: "Уфа" провела отличный матч, но немного не повезло

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров считает, что его команде не повезло в матче против "Нижнего Новгорода" в 1/16 финала Олимп - Кубка России. Встреча завершилась победой нижегородцев в серии послематчевых пенальти.

"Это была настоящая боевая кубковая игра. Никто не хотел уступать, и в итоге дело дошло до серии послематчевых пенальти, а это всегда лотерея.

Нам немного не повезло. Мы не реализовали один из своих ударов, а игроки "Нижнего Новгорода" все свои попытки использовали. Но я доволен своей командой - мы провели отличный матч", - цитирует Томарова пресс-служба "Нижнего Новгорода".
Теги: Уфа Нижний Новгород Томаров
Сегодня, 09:10
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 09:59) #
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Огромное Спасибо "Уфе" за проигрыш, а то бы команды Премьер-лиги в сухую с общем счетом 13:0 обыграли команды ФНЛ-ПФЛ, а так все-таки 12:1... )))
( А вообще-то - ПОЗОР "Уфе" !!!!! )
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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