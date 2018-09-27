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Рахимов: пора повысить престиж Кубка - все игры нужно показывать на федеральном ТВ

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов выразил недовольство отсутствием трансляций многих матчей турнира на федеральных каналах.

"Нам пора повысить престиж Кубка. Нужно было и можно было показать все кубковые матчи по федеральным спортивным каналам. Мы же смотрели игру в YouTube.

Большинство клубов РПЛ отнеслись более серьёзно к Кубку, чем годом ранее. Это тоже говорит о повышении статуса турнира",— цитирует Рахимова пресс-служба "Ахмата".
Теги: Рахимов Ахмат
Сегодня, 12:23
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 12:54) #
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online

ДА:
- и по Федеральным телеканалам нужно матчи Кубка России показывать, особенно с 1/8 финала, а Финал вообще должен быть Матчем-Праздником!!!
- и после Финала определять "Лучшего бомбардира" и других "Лучших..." прошедшего розыгрыша Кубка России
- и разыгрывать в формате этого Кубка России еще и "Кубок ПФЛ", и "Кубок ФНЛ" и "Кубок Премьер-лиги"
- и разыгрывать в формате этого Кубка "Большой Кубок города Москвы" (для московских команд)
- и вручать Кубок России должен на финале только Президент России !!!
- и Призовой Фонд Кубка России нужно максимально поднять - каждому футболисту-участнику финала, победившей в финале команды - один миллион рублей!
- и присвоение звание "Мастер спорта" нужно расширить для участников Кубка России
- и специальный нагрудный Знак нужно учредить "Обладатель Кубка России по футболу"
- и в "Лужниках" нужно установить специальную памятную Кубковую Стелу, посвященную "Кубку СССР" и "Кубку России" по футболу, с указанием всех команд - обладателей Кубка, начиная с 1930-х годов!
- и т.д. и т.п....
Престиж Кубка России по футболу нужно ПОДНИМАТЬ на максимально возможную высоту !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:45) #
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Болеет за:
«Факел»
а еще надо проводить кубок в субботу-воскресенье, а не в среду. Для большинства команд это лишняя игра посреди недели. А так будет кубок в воскресенье (сохранить недельный цикл), а 8 тур посреди недели. Чтобы команды лидеров не берегли и не сохраняли им недельный цикл тренировок-игр.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
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