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Новосельцев не поможет "Анжи" в матче против "Зенита"

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев пропустит матч 9-го тура чемпионата России с "Зенитом", который состоится 30 сентября в Каспийске.

27-летний футболист не сможет выйти на поле по условиям арендного соглашения - права на него принадлежат клубу из Петербурга.

В этом сезоне Новосельцев провел за махачкалинцев 6 игр в РПЛ (1 гол), а также 1 встречу в Кубке страны.

СЭ
Теги: Анжи Зенит Новосельцев
Сегодня, 12:40
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№1 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 14:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Новосельцев всегда был довеском.Некогда,ни чем себя не проявил.
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
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