Новосельцев не поможет "Анжи" в матче против "Зенита"

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев пропустит матч 9-го тура чемпионата России с "Зенитом", который состоится 30 сентября в Каспийске.27-летний футболист не сможет выйти на поле по условиям арендного соглашения - права на него принадлежат клубу из Петербурга.В этом сезоне Новосельцев провел за махачкалинцев 6 игр в РПЛ (1 гол), а также 1 встречу в Кубке страны.