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Антон Заболотный: в Махачкале нам предстоит тяжелая игра

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России против "Анжи".

"Мы получили заряд хорошего настроения после победы над "Локомотивом", а также хорошо поработали в эту неделю.

В Махачкале нам предстоит тяжелый матч, но мы обязаны играть на победу и продолжать наш путь к чемпионству", - цитирует Заболотного пресс-служба "Зенита".
Теги: Анжи Зенит Заболотный
Сегодня, 12:53
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Анжи - Зенит 4-0? Помним.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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